«Семейная конституция» по-ямальски: абьюзер-педагог издевался над супругой 24 года

24 октября 2025 в 13:17
Супруги прожили вместе 24 года

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На Ямале бывший работник образования 24 года угнетал супругу. Когда она решила сбежать от него, придумал «Соглашение о примирении»,  которым пытался снова навязать патриархальный абьюз. Подробности семейной драмы сообщает telegram-канал Baza. 

«Самый патриархальный муж найден в ЯНАО: он придумал домашнюю семейную конституцию, по которой в случае отказа от секса жена обязуется покинуть квартиру в течение семи дней (исключение — лишь тяжелая болезнь). И это только один из пунктов „документа“, — пишут авторы канала. „Соглашение о примирении“ появилось после того, как женщина решила подать на развод. 

Как рассказывает источник, жена должна была согласовывать с мужем все траты свыше пяти тысяч рублей, выполнять супружеские обязанности без нареканий. «Отказ в сексе недопустим, фразы „Помоги себе сам“, „Вспомни как в армии“, „Только не сегодня“ — категорически запрещены»,  — сообщает издание. При этом  сексуальные игрушки тоже строго запрещались. 

Муж установил полный контроль над ее перепиской в мессенджерах.  Все имущество должно оформляться на супруга, а кредиты — на супругу. 

По данным «Базы», ямальцы прожили в браке 24 года,  у них двое детей. Супруг работал в сфере образования. Сейчас они в разводе — женщина не выдержала жесткого патриархата и готова была оставить все, чтобы уехать в другой город и начать жизнь заново. Недавно она вышла замуж. Узнав об этом, бывший подал в суд иск, намереваясь заново разделить имущество. 

«Суд встал на сторону мужа. Поэтому за свою свободу женщине придется „заплатить“ еще»,  — отмечает источник. 

