«Семейная конституция» по-ямальски: абьюзер-педагог издевался над супругой 24 года

На Ямале бывший работник образования 24 года угнетал супругу. Когда она решила сбежать от него, придумал «Соглашение о примирении», которым пытался снова навязать патриархальный абьюз. Подробности семейной драмы сообщает telegram-канал Baza.

«Самый патриархальный муж найден в ЯНАО: он придумал домашнюю семейную конституцию, по которой в случае отказа от секса жена обязуется покинуть квартиру в течение семи дней (исключение — лишь тяжелая болезнь). И это только один из пунктов „документа“, — пишут авторы канала. „Соглашение о примирении“ появилось после того, как женщина решила подать на развод.

Как рассказывает источник, жена должна была согласовывать с мужем все траты свыше пяти тысяч рублей, выполнять супружеские обязанности без нареканий. «Отказ в сексе недопустим, фразы „Помоги себе сам“, „Вспомни как в армии“, „Только не сегодня“ — категорически запрещены», — сообщает издание. При этом сексуальные игрушки тоже строго запрещались.

Муж установил полный контроль над ее перепиской в мессенджерах. Все имущество должно оформляться на супруга, а кредиты — на супругу.

По данным «Базы», ямальцы прожили в браке 24 года, у них двое детей. Супруг работал в сфере образования. Сейчас они в разводе — женщина не выдержала жесткого патриархата и готова была оставить все, чтобы уехать в другой город и начать жизнь заново. Недавно она вышла замуж. Узнав об этом, бывший подал в суд иск, намереваясь заново разделить имущество.