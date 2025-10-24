Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Вахтовик из Уфы бродил по магазинам аэропорта в ЯНАО и нецензурно выражался

24 октября 2025 в 13:45
Вахтовик опоздал на свой рейс в Уфу (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аэропорту Нового Уренгоя сотрудники транспортной полиции задержали 47-летнего жителя Башкортостана за нарушение общественного порядка. Мужчина был замечен в стерильной зоне терминала, где ходил по магазинам и нецензурно выражался. Об этом сообщает окружное управление транспортной полиции. 

«В минувшие сутки в ходе патрулирования воздушной гавани Нового Уренгоя сотрудники транспортной полиции задержали в стерильной зоне комплекса ранее не имевшего проблем с законом 47-летнего башкортостанца», — говорится в telegram-канале полиции. 

Правоохранители отмечают, что мужчина ранее не имел проблем с законом. Вахтовик опоздал на посадку на рейс в Уфу. По данным ведомства, он остался в стерильной зоне, гулял по торговым точкам аэропорта и продолжал громко выражаться нецензурной бранью.

Дебошир был доставлен в линейный пункт полиции, расположенный на территории аэропорта. После оформления документов нарушителя отпустили. Сейчас мужчине предстоит выплатить административный штраф за мелкое хулиганство. 

Ранее в ЯНАО судили вахтовика, который едва не зарезал коллегу во время вечеринки на съемной квартире. Ему не нравилась громкая музыка. 

