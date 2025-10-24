Вахтовик из Уфы бродил по магазинам аэропорта в ЯНАО и нецензурно выражался

Вахтовик опоздал на свой рейс в Уфу (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аэропорту Нового Уренгоя сотрудники транспортной полиции задержали 47-летнего жителя Башкортостана за нарушение общественного порядка. Мужчина был замечен в стерильной зоне терминала, где ходил по магазинам и нецензурно выражался. Об этом сообщает окружное управление транспортной полиции.

«В минувшие сутки в ходе патрулирования воздушной гавани Нового Уренгоя сотрудники транспортной полиции задержали в стерильной зоне комплекса ранее не имевшего проблем с законом 47-летнего башкортостанца», — говорится в telegram-канале полиции.

Правоохранители отмечают, что мужчина ранее не имел проблем с законом. Вахтовик опоздал на посадку на рейс в Уфу. По данным ведомства, он остался в стерильной зоне, гулял по торговым точкам аэропорта и продолжал громко выражаться нецензурной бранью.

Дебошир был доставлен в линейный пункт полиции, расположенный на территории аэропорта. После оформления документов нарушителя отпустили. Сейчас мужчине предстоит выплатить административный штраф за мелкое хулиганство.