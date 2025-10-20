Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Власти ХМАО увеличили компенсацию за покупку техники для коренных народов Севера

Представители КМНС в ХМАО смогут вернуть полмиллиона рублей за покупку техники
20 октября 2025 в 20:46
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Югре ханты и манси смогут получить полмиллиона рублей компенсации за покупку техники

В Югре ханты и манси смогут получить полмиллиона рублей компенсации за покупку техники

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО увеличили до 500 тысяч рублей размер компенсации за покупку снегоходов, квадроциклов, лодок для представителей коренных малочисленных народов Севера — ханты и манси. Решение принято на выездном заседании правительства округа под руководством губернатора Руслана Кухарука.

«В Югре вносятся изменения в документ, касающийся мер по реализации государственной программы „Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера“. В связи со значительным повышением рыночной стоимости отдельных дорогостоящих материально-технических средств, таких как снегоход, лодочный мотор или лодка, увеличивается и предельный размер компенсации за их покупку — с 200 до 500 тысяч рублей», — указано на официальном сайте властей ХМАО.

Список техники, за которую можно получить компенсацию, расширили. В него включили квадроцикл, бензопилу и пилораму. Обратиться за выплатами можно раз в пять лет. По данным окружного департамента, компенсацию ежегодно получают около 100 человек.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что КМНС потребовали для себя отдельную квоту для обучения в элитной школе политиков ХМАО. Вопрос обсудили на заседании круглого стола в окружной думе.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал