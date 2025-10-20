Власти ХМАО увеличили компенсацию за покупку техники для коренных народов Севера

В Югре ханты и манси смогут получить полмиллиона рублей компенсации за покупку техники Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО увеличили до 500 тысяч рублей размер компенсации за покупку снегоходов, квадроциклов, лодок для представителей коренных малочисленных народов Севера — ханты и манси. Решение принято на выездном заседании правительства округа под руководством губернатора Руслана Кухарука.

«В Югре вносятся изменения в документ, касающийся мер по реализации государственной программы „Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера“. В связи со значительным повышением рыночной стоимости отдельных дорогостоящих материально-технических средств, таких как снегоход, лодочный мотор или лодка, увеличивается и предельный размер компенсации за их покупку — с 200 до 500 тысяч рублей», — указано на официальном сайте властей ХМАО.

Список техники, за которую можно получить компенсацию, расширили. В него включили квадроцикл, бензопилу и пилораму. Обратиться за выплатами можно раз в пять лет. По данным окружного департамента, компенсацию ежегодно получают около 100 человек.

Продолжение после рекламы