Пермский бизнесмен Васильев не смог досрочно снять судимость
Артура Васильева признали виновным в мошенничестве в 2023 году
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Пермский бизнесмен Артур Васильев не смог добиться досрочного снятия судимости по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Пермский краевой суд 23 октября оставил в силе решение Пермского районного суда.
«Проживающий в Перми бизнесмен Артур Васильев не смог добиться досрочного погашения судимости. 27 августа Пермский районный суд отказал в досрочном снятии судимости. 23 октября с решением согласилась апелляционная инстанция Пермского краевого суда», — пишет «РБК-Пермь».
В 2023 году бизнесмена признали виновным в мошенничестве с ущербом более 788 млн рублей в отношении группы компаний «РИАЛ» депутата Заксобрания Юрия Борисовца. Васильев получил шесть лет условно и штраф 500 тысяч рублей.
