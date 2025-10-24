Пермский бизнесмен Васильев не смог досрочно снять судимость

Артура Васильева признали виновным в мошенничестве в 2023 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермский бизнесмен Артур Васильев не смог добиться досрочного снятия судимости по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Пермский краевой суд 23 октября оставил в силе решение Пермского районного суда.

«Проживающий в Перми бизнесмен Артур Васильев не смог добиться досрочного погашения судимости. 27 августа Пермский районный суд отказал в досрочном снятии судимости. 23 октября с решением согласилась апелляционная инстанция Пермского краевого суда», — пишет «РБК-Пермь».