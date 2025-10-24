«Действительно посмотрим»: Песков оценил влияние новых санкций США на Россию

Дмитрий Песков дал срок по влияние санкций на Россию Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия постоянно отслеживает влияние как уже действующих, так и потенциально новых санкций на экономику страны и продолжает действовать, в первую очередь, в собственных интересах. В этом ключе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков согласился с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что влияние новых санкций можно будет оценить не ранее, чем через полгода.

«Мы действительно посмотрим, и даст бог увидим, что будет через 6 месяцев. Мы уже видим, что есть сейчас, что было два года назад. В настоящий момент нами анализируются те санкции, которые определены сейчас. И, разумеется, мы будем делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам. Это главное», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Причем в Кремле уточнили, что Россия всегда действует именно в собственных интересах. Москва никогда осознанно не действовала против кого-то определенного, подытожил Песков.

Продолжение после рекламы