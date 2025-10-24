«Там все по плану»: Федерация альпинизма опровергла информацию о застрявших на вершине Манаслу альпинистах
Группа российских альпинистов, совершающая восхождение на одну из высочайших вершин мира — гору Манаслу в Непале, продолжает движение в штатном режиме. Об этом рассказал председатель комиссии по классическому альпинизму Александр Яковенко. По его словам, команда подготовлена к текущим погодным и рельефным условиям.
«Там все по плану. Все работает. Ребята подготовленные», — сообщил Яковенко, отвечая на вопрос о степени нестандартности сложившейся ситуации с группой на Манаслу. Его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что недавно поддерживал связь с представителями команды и заверил, что ситуация находится под полным контролем. У альпинистов имеется достаточный запас продовольствия, необходимое снаряжение, а также теплая одежда. При планировании восхождения был учтен возможный временной резерв на случай непредвиденных сложностей, в том числе связанных с погодными условиями.
Как подчеркнул Яковенко, ухудшение видимости на данном, хорошо изученном участке маршрута не считается чрезвычайной ситуацией и рассматривается как стандартная рабочая ситуация. Отдельно было отмечено, что все участники отличаются высокой профессиональной подготовкой.
Ранее в СМИ отмечалось, что альпинисты уже несколько дней находятся на высоте 8163 метра. Экспедиция под руководством Андрея Васильева успешно достигла вершины Манаслу 22 октября. На восхождение по маршруту по Юго-Западной стене в альпийском стиле альпинисты затратили пять дней. Однако при попытке спуститься альпинисты столкнулись с серьезными трудностями — начались интенсивный снегопад и сильный ветер. Участники группы вышли на связь с местными спасательными службами и обратились за поддержкой. В настоящее время альпинисты вынуждены проводить ночи в палатке при порывах ветра до 42 километров в час и температуре, опускающейся до минус 28 градусов, передает 360.ru.
