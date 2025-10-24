«Там все по плану»: Федерация альпинизма опровергла информацию о застрявших на вершине Манаслу альпинистах

По словам Яковенко, участники восхождения являются профессионалами (архивное фото) Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Группа российских альпинистов, совершающая восхождение на одну из высочайших вершин мира — гору Манаслу в Непале, продолжает движение в штатном режиме. Об этом рассказал председатель комиссии по классическому альпинизму Александр Яковенко. По его словам, команда подготовлена к текущим погодным и рельефным условиям.

«Там все по плану. Все работает. Ребята подготовленные», — сообщил Яковенко, отвечая на вопрос о степени нестандартности сложившейся ситуации с группой на Манаслу. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что недавно поддерживал связь с представителями команды и заверил, что ситуация находится под полным контролем. У альпинистов имеется достаточный запас продовольствия, необходимое снаряжение, а также теплая одежда. При планировании восхождения был учтен возможный временной резерв на случай непредвиденных сложностей, в том числе связанных с погодными условиями.

Как подчеркнул Яковенко, ухудшение видимости на данном, хорошо изученном участке маршрута не считается чрезвычайной ситуацией и рассматривается как стандартная рабочая ситуация. Отдельно было отмечено, что все участники отличаются высокой профессиональной подготовкой.