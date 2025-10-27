Зарплаты инженеров в ЯНАО оказались самыми высокими на Урале
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг по уровню средних зарплатных предложений для инженеров в Уральском федеральном округе. Помимо этого, в округе выросло число вакансий и уровень оплаты труда. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Работы».
«По итогам сентября ЯНАО занимает первое место по размеру среднего зарплатного предложения для инженеров — 182 700 рублей», — отметили аналитики. Количество вакансий выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Уровень оплаты труда для ямальских инженеров за год увеличился сразу на 51%. Причиной стабильного роста зарплат эксперты «Авито Работы» называют сохраняющийся дефицит квалифицированных кадров в энергетической, промышленной и строительной сферах округа. На Ямале востребованы как опытные, так и начинающие инженеры, работодатели конкурируют за специалистов и предлагают конкурентные условия работы.
Ранее URA.RU сообщало, что медианная зарплата в ЯНАО в сентябре достигла 103 211 рублей. По сравнению с началом года она увеличилась на 4%, в сумме прирост составил 3 679 рублей.
