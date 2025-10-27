«Может, ты не будешь нас выпускать против этих русских?»: путь легенды хоккея Вячеслава Фетисова

Биография легенды хоккея Фото: Илья Московец © URA.RU

Имя, ставшее синонимом величия в мировом хоккее, — Вячеслав Фетисов. Его уникальный путь от московского мальчишки из рабочей семьи до члена Зала хоккейной славы, от советского капитана до покорителя Национальной хоккейной лиги (НХЛ). История не только спортивных триумфов, но и несгибаемой воли, лидерства и умения преодолевать любые преграды — в материале URA.RU.

Детство: первые шаги на льду

Будущая легенда родилась 20 апреля 1958 года в Москве, в районе Дегунино. Его родители, Александр Максимович и Наталья Николаевна, были простыми рабочими авиационного завода. Семья жила более чем скромно, в тесном заводском бараке, где зимой замерзала вода.

Вячеслав Фетисов (справа) во время матча со сборной командой Канады на чемпионате мира и Европы по хоккею с шайбой в 1985 году в Праге Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Именно отец, сам увлекавшийся спортом, привел Славу на хоккейную коробку рядом с домом. Там энтузиаст своего дела тренер Борис Бервинов собрал дворовую команду, которая под его руководством смогла пробиться в финал престижного турнира «Золотая шайба». Талантливого парня заметили и пригласили в детско-юношескую школу ЦСКА, где его наставником стал Юрий Чабарин. Так начался путь Фетисова в большой хоккей.

Звездный путь в ЦСКА и сборной СССР

Уже в 17 лет Фетисов дебютировал в основном составе ЦСКА, а с 1975 года прочно закрепился в команде. Его карьера в советском хоккее — это эпоха беспрецедентного доминирования. В составе «армейцев» он 13 раз подряд становился чемпионом СССР (1977-1989), трижды выигрывал Кубок страны и 12 раз — Кубок европейских чемпионов. Всего за ЦСКА он провел 480 матчей, забросив 153 шайбы — феноменальный показатель для защитника.

Но настоящую славу Фетисову принесли выступления за сборную СССР. Он стал ключевым элементом двух легендарных пятерок. Сначала это была знаменитая пятерка Ларионова в ЦСКА и сборной, куда входили Сергей Макаров, Игорь Ларионов, Владимир Крутов и Алексей Касатонов.

«Мне тогда было 23 года, а самому младшему, Игорю Ларионову — 21 год. Ощущения были совсем другие. Мы творили, зародили современный стиль хоккея. Не случайно про ту пятерку снимали фильм, много сказано и написано об этом. Пятерка в „Детройте“ — уже другая история. Для меня и для Игоря это была возможность вернуть тот хоккей, в котором мы выросли — с креативным мышлением, с взаимопониманием на льду. Это было огромное счастье», — вспоминал Фетисов.

Президент Международной федерации хоккея с шайбой Гюнтер Сабетцки (слева) вручает Кубок чемпионов Европы капитану сборной команды СССР Вячеславу Фетисову Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

«Соперники признавались, что обсуждали нашу пятерку в раздевалке и не хотели выходить против нас. Говорили тренеру: „Может, ты не будешь нас выпускать против этих русских?“. Леша Жамнов рассказывал, что, когда он в „Чикаго“ играл против нас, некоторые звезды в его команде говорили: „Не хочу выходить против русских — выглядим дурачками“.

Позже, в «Детройте», он воссоздал «Русскую пятерку» уже в НХЛ. Его коллекция наград впечатляет: двукратное олимпийское золото (1984, 1988), семь титулов чемпиона мира и девять — Европы. В 1981 году он в составе сборной завоевал Кубок Канады — единственный раз в истории, когда этот трофей не остался на родине.

Его карьера могла прерваться дважды. В 1978 году из-за загадочной болезни у него отказали ноги, но он сумел восстановиться без операции. А в 1985 году случилась настоящая трагедия: в автокатастрофе погиб его младший брат и перспективный хоккеист Анатолий. Сам Вячеслав получил тяжелейшие травмы, учился ходить заново и был на грани самоубийства, но мать убедила его жить и играть за двоих.

Покорение НХЛ и триумф в «Детройте»

В конце 1980-х Фетисов, уже достигший всего в советском хоккее, решился на смелый шаг — уход в НХЛ. В конце 1980-х годов взаимоотношения Вячеслава Фетисова с руководством советского хоккея, представленным главным тренером сборной Виктором Тихоновым, значительно ухудшились. Фетисов стремился продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), однако ему было отказано в разрешении на переход.

В 1989 году в интервью изданию «Московский комсомолец» спортсмен открыто заявил о своей усталости от «диктатуры Тихонова» и выразил нежелание продолжать выступления под его руководством, охарактеризовав коллег по команде как «ледовых роботов» тренера. Впоследствии Фетисова временно отстранили от участия в матчах, однако его позицию поддержали ряд товарищей по команде.

В 1989 году он наконец уехал в «Нью-Джерси Дэвилз», став одним из первых советских хоккеистов, прорвавших «железный занавес». Настоящее американское признание пришло к нему в «Детройт Ред Уингз», куда он перешел в 1994 году. Тренер Скотти Боумэн собрал легендарную «Русскую пятерку»: Фетисов, Владимир Константинов, Вячеслав Козлов, Сергей Федоров и Игорь Ларионов. Их первое появление в полном составе 27 октября 1995 года стало историческим событием. Стиль игры, основанный на советской школе с ее креативом и нестандартным мышлением, изменил хоккей в НХЛ. С «Детройтом» Фетисов дважды выиграл Кубок Стэнли (1997, 1998), войдя в элитный «Тройной золотой клуб» (олимпийское золото, чемпионат мира, Кубок Стэнли).

«Все это время пытаются что-то сделать. Будем надеяться, что что-то похожее появится. Хотя это совсем не просто. Пять человек — одна химия, одно мышление. Связь между нами была особенная. Братство, доверие. Мы были не просто партнерами — друзьями», — отвечал позже Фетисов на вопрос о новой «Русской пятерке».

Лучший хоккеист России 1994 года в сезоне 1995/96 годов выступает за клуб «Детройт Ред Уингс» Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Триумф омрачила страшная трагедия. Через несколько дней после первой победы в Кубке Стэнли в 1997 году Фетисов, Константинов и массажист команды попали в автокатастрофу. Владимир Константинов получил тяжелейшие травмы, оставшись инвалидом, а Фетисов чудом отделался легкими повреждениями. Следующий Кубок Стэнли в 1998 году команда посвятила Константинову, пригласив его на лед во время церемонии награждения.

«Мне повезло, что я практически не пострадал. Когда очнулся после страшного удара, увидел искаженные лица Володи и Сергея. Понял, что ни о каком хоккее не может быть речи. Это была ужасная трагедия. И да, поначалу все надеялись, что Володя сможет восстановиться. Но повреждения были слишком тяжелые», — вспоминал хоккеист.

Тренерская, управленческая и политическая карьера

Закончив карьеру игрока в 1998 году, Фетисов не ушел из хоккея. Он стал помощником тренера в «Нью-Джерси» и в 2000 году выиграл свой третий Кубок Стэнли, но уже в качестве тренера. В 2002 году он возглавил сборную России на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, где команда завоевала бронзу.

Вернувшись в Россию, Фетисов полностью погрузился в управление и политику. Он занимал высокие посты:

2002-2008: Руководитель Госкомспорта, а затем Росспорта.

Руководитель Госкомспорта, а затем Росспорта. 2008-2012: Председатель Совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и президент ХК ЦСКА.

Председатель Совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и президент ХК ЦСКА. С 2008 года: Член Совета Федерации, а с 2016 года — депутат Государственной Думы РФ, где курирует вопросы спорта, туризма и молодежной политики.

С начала нулевых Фетисов занимается политикой Фото: Federation Council of Russia / Flickr.com / Global Look Press

Параллельно он ведет активную общественную и преподавательскую деятельность, являясь заведующим кафедрой менеджмента спортивной индустрии в РЭУ им. Г. В. Плеханова, а также послом доброй воли ООН по Арктике и Антарктике.

Наследие и личная жизнь Фетисова

Вячеслав Фетисов — живая легенда, чье влияние на хоккей невозможно переоценить. Он стал мостом между двумя хоккейными культурами, доказав, что советская школа может быть не просто конкурентоспособной, но и задавать новые стандарты в сильнейшей лиге мира. Его номер «2» навсегда выведен из обращения в ЦСКА, а его имя увековечено в Залах славы НХЛ и ИИХФ.

Хоккеист Вячеслав Фетисов с Ладой Сергиевской Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Global Look Press

В личной жизни Фетисов нашел свое счастье с Ладой Сергиевской. Их брак, которому предшествовали сложности (Лада была замужем за футболистом Вагизом Хидиятуллиным), оказался крепким и долгим. Родители Лады категорически возражали против этих отношений: мать обращалась за советом к Виктору Тихонову, а отец, занимавший пост тренера юношеской сборной, где раньше выступал Хидиятуллин, также проявлял обеспокоенность.

Совместные знакомые неоднократно задавали вопросы о причинах происходящего, однако Лада стойко выдерживала давление окружающих: «Мне даже было трудно объяснить, почему я так поступаю. Но я знала, что Слава — это мой родной человек, за которым я буду как соловушка в тепленьком гнездышке».