Избрание новых глав муниципалитетов и массовые задержания нелегалов: события на Ямале 27 октября

Марина Трескова продолжит управленческую карьеру в должности руководителя укрупненного района Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В ЯНАО — новые главы муниципалитетов. В недавно преобразованном Приуральском районе избрали бывшего мэра Лабытнанги Марину Трескову. А в Ямальском районе депутаты проголосовали за мало известного в местном инфополе Артема Чуланова, который ранее трудился мэром в одном из городов Омской области. Кроме этого, на Ямале произошли и другие события, например, массовые рейды, задержания и депортация нелегальных мигрантов. Подробнее — в подборке URA.RU.

На Ямале избраны новые главы муниципалитетов

В ЯНАО состоялась инаугурация нового главы укрупненного Приуральского района. Ей стала бывший мэр Лабытнанги Марина Трескова. О биографии и карьере женщины-мэра — в материале URA.RU.

А главой Ямальского района ЯНАО избран Артем Чуланов. Депутаты райдумы проголосовали за его карьеру единогласно. О карьере и судьбе чиновника можно прочесть здесь.

Массовые задержания и выдворения мигрантов-нелегалов

Между тем, полиция в ЯНАО провела массовые задержания и депортацию нелегальных мигрантов. Полицейские Нового Уренгоя выявили 135 административных правонарушений среди иностранных граждан в ходе масштабной операции «Нелегал-2025».

Кто стал подрядчиком на реконструкции рынка в Салехарде

Администрация Салехарда нашла подрядчика на капитальный ремонт второго этажа крытого рынка «Дары Ямала», где заказчик планирует обустроить места для торговли ямальскими сувенирами и одеждой. По итогам закупок, победил предприниматель Иван Ермолаев, который регулярно поставляет живые цветы в окружную администрацию.

Новогодних украшений в Красноселькупе не будет

В Красноселькупском районе ЯНАО мэрия отменила закупку светящихся цифр для новогоднего украшения площади. Прокурор района указал на другие нужды, в том числе на долги по зарплате.

Ямалу нужны инженеры