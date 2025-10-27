Легенда российского футбола: все о жизни и карьере Артема Дзюбы

Биография одного из самых популярных российских футболистов Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Российский футболист Артем Дзюба, нападающий, чье имя навсегда вписано в историю отечественного спорта. Он является рекордсменом по количеству забитых мячей в чемпионатах России и в составе национальной сборной. Путь ярких побед, громких скандалов, невероятной силы воли и умения всегда подниматься после падений, доказывая свою состоятельность — в материале URA.RU.

Детство и начало пути

Артем Дзюба родился 22 августа 1988 года в Москве в семье, далекой от большого спорта. Его отец, Сергей Владимирович, работал в милиции и в свободное время играл в футбол на любительском уровне. Мать, Светлана Александровна, трудилась продавцом в продуктовом магазине, где позже стала заместителем директора. Именно там и познакомились родители будущей звезды. У Артема есть младшая сестра Ольга, родившаяся в 1992 году.

Семья жила скромно, сначала в коммунальной квартире в Потаповском переулке, а позже смогла приобрести собственное жилье в районе Новокосино. По воспоминаниям матери, Артем с детства мечтал о футболе, тогда как отец видел его в хоккее. Однако дорогостоящая хоккейная экипировка стала решающим фактором, и в восемь лет мальчика привели на просмотр в академию московского «Спартака». Юный талант заметили и приняли, с чего и началась его футбольная биография.

Карьера в «Спартаке» и первые шаги

Дзюба прошел все ступени спартаковской академии, и в 2005 году его перевели в дублирующий состав, а затем и в основную команду. Дебют за «красно-белых» состоялся 2 июля 2006 года в матче Кубка России против «Урала». Свой первый гол за основной состав Артем забил 26 февраля 2007 года в ворота «Томи», а в конце того же года отличился и в еврокубках, поразив ворота французской «Тулузы».

«В глубине души все равно с детства люблю „Спартак“. И, к моему огромному сожалению, вообще все, что заложил в клуб Старостин, — дух народной команды, гладиатора — все похерили. И меня это очень сильно расстраивает. До сих пор», — признавался футболист.

Несмотря на многообещающий старт, закрепиться в основе «Спартака» у Дзюбы не получалось. В 2008 и 2009 годах он провел немало матчей, но часто выходил на замену. В этот период произошел громкий инцидент: у полузащитника Владимира Быстрова пропали 23 тысячи рублей, которые позже были найдены в карманах Дзюбы. Сам футболист всегда категорически отрицал вину, утверждая, что его «подставили». Тем не менее, летом 2009 года он был отправлен в аренду в «Томь».

Для Дзюбы этот вынужденный уход стал возможностью проявить себя. В «Томи» он получил много игровой практики и за два сезона забил 14 голов, после чего вернулся в «Спартак» окрепшим и уверенным в себе игроком. Сезон 2011/12 стал для него успешным: 14 забитых мячей и даже капитанская повязка в матче против «Зенита». Однако следующий сезон вновь выдался неудачным, сопровождаясь спадом результативности и скандалом, когда Дзюба в эмоциональном порыве назвал тренера Унаи Эмери «тренеришкой».

Следующим этапом стала аренда в «Ростов» в 2013 году, которая стала для Дзюбы триумфальной. Он забил 19 голов в 31 матче, оформил хет-трик в ворота своей бывшей команды «Томи» и впервые в карьере выиграл трофей — Кубок России 2014 года. Этот успех привел к его второму возвращению в «Спартак», но, несмотря на яркое начало, голевая засуха в середине сезона и истекающий контракт привели к новому витку напряженности. Отклонив несколько предложений о продлении, летом 2015 года Дзюба на правах свободного агента перешел в петербургский «Зенит», что вызвало негодование у президента «Спартака» Леонида Федуна.

Зенитовская эра Дзюбы: взлеты и падения

Переход в «Зенит» ознаменовал один из самых ярких периодов в карьере Дзюбы. Уже в первом сезоне он забил 23 мяча, шесть из которых — в Лиге чемпионов, что стало рекордом для российских игроков. В апреле 2016 года он забил свой юбилейный 100-й гол.

Однако затем последовал спад. В сезоне 2017/18 Дзюба потерял место в основе и зимой 2018 года был отдан в аренду в тульский «Арсенал», где вновь смог набрать форму. Именно в Туле он забил гол в ворота своего же «Зенита», что стало символичным жестом.

«Я себя вижу Бэтменом и Суперменом. Могу что угодно видеть, но это только мои фантазии. Да-да, и Веномом. Часто с ним разговариваю, кстати. И все, что плохое иногда говорю, — это Веном внутри меня разговаривает. А так я вообще ангел», — рассказывал спортсмен.

Триумфальное возвращение в расположение «сине-бело-голубых» состоялось после чемпионата мира 2018, где Дзюба блестяще выступил за сборную. В сезоне 2018/19 он впервые в карьере стал чемпионом России, а в сезонах 2019/20 и 2020/21 дважды подряд становился лучшим бомбардиром РПЛ. В «Зените» Дзюба раскрылся как лидер, став капитаном и клуба, и сборной.

Но в ноябре 2020 года грянул скандал: в сеть попало его интимное видео. Это привело к тому, что футболиста лишили капитанской повязки и перестали вызывать в сборную. Несмотря на это, в «Зените» он продолжал демонстрировать высокий уровень игры. Всего за петербургский клуб Дзюба провел 249 матчей и забил 108 голов, став настоящей легендой. В 2022 году он покинул клуб после истечения контракта.

Зарубежный опыт и возвращение в Россию

Летом 2022 года Дзюба в качестве свободного агента перешел в турецкий «Адана Демирспор». Однако его зарубежный опыт оказался кратковременным: уже в ноябре того же года контракт был расторгнут по соглашению сторон после всего пяти сыгранных матчей.

Зимой 2023 года футболист вернулся в Россию, подписав контракт с московским «Локомотивом». За полтора года в составе «железнодорожников» он забил 12 мячей и отдал 9 результативных передач, помогая команде и демонстрируя, что его бомбардирские качества никуда не делись.

«Акрон» и исторические рекорды

В сентябре 2024 года Дзюба начал новую главу своей карьеры, став игроком тольяттинского «Акрона». И здесь он продолжил писать историю. 9 марта 2025 года в матче с «Крыльями Советов» Артем Дзюба забил свой 234-й гол в карьере, побив рекорд Александра Кержакова, который держался с 2013 года, и официально стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Спустя всего десять дней после этого достижения, 19 марта 2025 года, Дзюба, спустя годы забвения, был вызван в сборную России и в матче против Гренады, выйдя на поле с капитанской повязкой, забил свой 31-й гол за национальную команду. Этот мяч позволил ему превзойти рекорд Кержакова (30 голов) и стать единоличным лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Карьера в сборной России

Дебют Дзюбы в основной сборной России состоялся 11 ноября 2011 года в матче против Греции. Свой первый гол он забил 8 сентября 2014 года в ворота Лихтенштейна, который стал для него «любимым» соперником — всего в матчах с этой командой он оформил пять голов, включая «покер» через год.

«Для меня вызов в сборную — это действительно огромная честь. Когда меня спрашивают, по чему ты больше всего скучаешь в футболе, отвечаю: по гимну своей страны. Когда весь стадион поет и мурашки по телу, ты просто закрываешь глаза и наслаждаешься моментом. Ты играешь от сердца, со страстью, ты ради этого в сборной», — делился спортсмен в интервью Sport Express.

Звездным часом Дзюбы в сборной стал домашний чемпионат мира 2018 года. Он стал одним из главных героев команды, дошедшей до четвертьфинала. Артем забил три гола (Саудовской Аравии, Египту и Испании) и отдал две голевые передачи. Особенно запомнилась болельщикам его речь перед серией пенальти в матче с Хорватией, а также искренние эмоции после поражения.

«Это огромная честь и огромная ответственность. Безумно приятно, конечно же. Накладывает определенные обязательства, и я очень рад, что в мой дебют с капитанской повязкой мы победили. Это было важно — для меня, для ребят и для всей страны», — отмечал футболист в интервью Афиша Daily.

После ЧМ-2018 Дзюба был признан лучшим футболистом года в России. Он принял участие и в Евро-2020, однако после неудачного выступления команды и смены тренера его карьера в сборной прервалась до исторического возвращения в марте 2025 года.

Личная жизнь и скандалы

Артем Дзюба женат на одной из самых загадочных светских львиц Кристине с 2012 года. Жена футболиста не любит появляться на публике и ведет закрытый образ жизни, поэтому о ней известно мало. У пары трое сыновей: Никита (род. 2013), Максим (род. 2016) и Александр (род. 2021).

«С детьми своими выхожу во двор, стараюсь всех ребят собрать и поиграть во что‑то. Главное, чтобы занимались спортом, бегали, играли в футбол, баскетбол — не важно. Движение, движение, движение! Движение — это жизнь. А сидеть возле компьютера и мышку передвигать, — мне кажется, это неинтересно», — рассказывал Дзюба.

Карьера Дзюбы неизменно сопровождалась скандалами. Помимо истории с Быстровым и высказывания в адрес Эмери, в 2015 году его уличили в измене жене с телеведущей Марией Орзул. В 2020 и 2023 годах в сеть попадали его интимные видео, что каждый раз вызывало широкий общественный резонанс и сказывалось на его спортивной карьере. Несмотря на это, Дзюба всегда находил в себе силы публично признавать ошибки и возвращаться к игре.

Стиль игры и характер

Артем Дзюба — классический центрфорвард «девятка». Его главные козыри — мощь, игра головой, умение закрывать мяч и грамотно действовать в штрафной площади. При своем росте (197 см) он обладает хорошим видением поля, что позволяло ему не только забивать, но и быть одним из лучших ассистентов лиги.

Характер футболиста — неотъемлемая часть имиджа. Прямолинейный, эмоциональный, порой резкий, Дзюба всегда говорит то, что думает, что вызывает как волну обожания, так и шквал критики. Сам своим недостатком считает агрессивность. Дзюба неоднократно доказывал, что в сложные моменты мобилизуется и показывает свой лучший футбол, за что получил прозвище «русский Дедпул» — за умение восстанавливаться после любых ран.

«Меня всегда удивляют дети: постоянно говорят что‑то приятное, какие‑то жесты мои повторяют — это очень прикольно! А раздражает? Разок только какая‑то женщина меня схватила, вцепилась и минуты две держала мертвой хваткой. Я уже, если честно, хотел… Не знаю, чего она хотела, но она в меня так вцепилась! Говорю ей: „Женщина, отпустите меня, пожалуйста“. А она меня держит! Я уже начал злиться, хотел как‑то отреагировать, но сдержался», — вспоминал футболист.