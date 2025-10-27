На Ямале за семь лет установили триста теплых остановок транспорта
В приоритете — участки рядом со школами, детскими садами, поликлиниками
Фото: Илья Московец © URA.RU
Триста современных теплых остановок общественного транспорта появилось в населенных пунктах Ямала за последние семь лет. В 2025 году в городах и поселках округа установили еще 27 новых павильонов, сообщил telegram-канал департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«Триста теплых остановок установили на Ямале за семь лет. В этом году в городах и поселках округа появилось 27 комфортных павильонов для ожидания общественного транспорта. Их установили в Лабытнанги, Салехарде, Муравленко, Надымском, Тазовском и Пуровском районах», — говорится в сообщении.
В ведомстве объяснили, что места для будущих остановок выбирают, ориентируясь на пожелания местных жителей и социальную значимость объектов. В первую очередь павильоны строят возле школ, детских садов, поликлиник и других востребованных учреждений.
Как уточнили в департаменте, все новые модули произведены российскими компаниями. В каждом павильоне присутствует оборудование видеонаблюдения, установлены информационные табло и розетки для зарядки телефонов. В помещениях работает бесплатный Wi-Fi, а в целях безопасности предусмотрена кнопка вызова экстренных служб. При выборе дизайна остановки особое внимание уделяется комплексному стилю города — оформление согласуется с местными архитектурными решениями и тематикой.
