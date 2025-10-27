Сырая или запеченная: в каком виде тыква полезнее и вкуснее

Употребление тыквы в сыром виде может вызвать аллергию Фото: Илья Московец © URA.RU

Тыква — один из самых полезных и низкокалорийных овощей. Однако она может терять витамины и полезные вещества в зависимости от способа приготовления. В беседе с диетологом Ларисой Никитиной выясняем, чем отличается сырая тыква от запеченной, как влияет на организм и кому нельзя есть овощи в этих видах.

Чем полезна и вредна тыква

По словам диетолога Ларисы Никитиной, тыква содержит витамины А, С, Е, К, а также витамины группы B. Овощ богат клетчаткой, которая способствует здоровому пищеварению. Калий помогает выводить лишнюю жидкость и контролировать артериальное давление. Также тыква — низкокалорийный продукт за счет высокого содержания клетчатки и диетических свойств.

Однако при обострении гастрита, язвенной болезни и колита не рекомендуется употреблять тыкву. Она также обладает желчегонным действием и, если есть камни в желчном пузыре, то следует проявлять осторожность. Также может быть аллергическая реакция и пищевая непереносимость.

Продолжение после рекламы

Как готовить тыкву

«Из тыквы делают все что угодно. Сок очень полезен, но нужно влить в него немного сливок, чтобы витамин А лучше усвоился», — рассказала эксперт. Также тыкву запекают, тушат, фаршируют с мясом, крупами, овощами, жарят, маринуют, засаливают, добавляют в запеканки, бисквиты, кексы и даже манты.

Приправляют тыкву тимьяном, розмарином, крупной морской солью. По словам эксперта, масло также можно добавлять в тыкву, но в ограниченных количествах, так как этот ингредиент добавит калорийности.

Какая тыква полезнее: сырая или запеченная

Сырую тыкву можно добавлять в салаты, каши или смузи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Польза и вред сырой тыквы

По словам диетолога, сырая тыква сохраняет все свои полезные свойства. Из нее не вымываются водорастворимые витамин С и витамины группы В. Их количество снижается при варке и бланшировании. При этом жирорастворимые витамины (A, бета-каротин, альфа-каротин, E и K) остаются в тыкве даже при контакте с водой.

Сырая тыква является диетической, так как в 100 граммах свежего овоща содержится около 26-30 килокалорий, 1 грамм белка, 0,1 грамма жира, около 6 граммов углеводов, и 0,5 грамма клетчатки. Также в этом виде тыква имеет гликемический индекс 25, то есть не влияет на уровень сахара в организме.

Лариса Никитина отмечает, что сырой едят не только мякоть тыквы. Семечки часто можно употреблять для улучшения состояния волос и кожи. Также они обладают противопаразитарным действием.

«Однако сырая тыква не всем полезна. Это может быть приличная нагрузка на желудочно-кишечный тракт, так как сырая тыква вызывает диарею, вздутие. Поэтому в сыром виде тыква не рекомендуется детям и пожилым людям» , — сообщила специалист.

Она отметила, что такие такие симптомы может вызвать как мякоть тыквы, так и кожура. Грубую кожуру рекомендуется удалять, так как при ее употреблении может появиться сильная аллергическая реакция.

Как правильно есть сырую тыкву

По словам эксперта, перед употреблением сырую тыкву нужно тщательно мыть, чтобы в организм не попали бактерии и паразиты. Мякоть можно нарезать в салат кубиком, съесть просто так или добавить в смузи. Семечки можно использовать как дополнение к тыквенным кашам или супам. Вводить сырую тыкву лучше постепенно, следя за реакцией организма.

Польза и вред запеченной тыквы

Во время запекания тыквы также не происходит прямого контакта с водой, поэтому не вымываются водорастворимые витамины. По словам Ларисы Никитиной, при таком способе приготовления сохраняется до 90% витаминов А, С, и Е, минералов и клетчатки.

Однако для некоторых людей тыква может быть опасной после термической обработки. Если гликемический индекс тыквы в сыром виде составляет 25, то после запекания этот показатель может увеличиться до 85. Поэтому людям с диабетом стоит ограничивать количество запеченной тыквы в рационе. Также при запекании вода выпаривается и калорийность растет, но незначительно. Калорийность тыквы в сыром виде — 26–28 ккал на 100 граммов мякоти, а в запеченном — 45 ккал на 100 граммов.

Продолжение после рекламы

"Если говорить про то, в каком виде тыкву лучше употреблять, то запеченный овощ будет наиболее полезен для организма. Также хорошо усваивается и сохраняет витамины тыква, приготовленная на пару с минимальным добавлением жира", — рассказала диетолог.

Когда тыква теряет свои питательные вещества

Тыква теряет фолиевую кислоту, витамин С и витамины группы В при длительной варке. Антиоксиданты также исчезают из-за долгого пребывания в горячей воде. Кроме того, высокая температура разрушает важные жиры, а минеральные соли становятся менее концентрированными. Поэтому специалист рекомендует варить тыкву не более 20-30 минут. Жареная тыква на масле тоже не приносит пользы.

«При жарке теряется аж до 70% витаминов. Также можно получить лишние калории от жира, если используете масла, которые при 180 градусах начинают гореть и выделяют канцерогены», — рассказала Лариса Никитина.

Рецепты сырой и запеченной тыквы

Запеченная тыква целиком с рисом

Этот блюдо удивит своим вкусом и необычным видом Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ингредиенты:

тыква — 3 кг;

рис — 500 г;

курага — 30 г;

изюм — 20 г;

вяленая клюква — 20 г;

финики — 30 г;

орехи — 25 г;

мед — 50 г;

растительное масло — 50 мл;

кардамон — 5 г;

корица — 5 г.

Приготовление: рис отварить до состояния аль денте. Сухофрукты предварительно замачивают, затем нарезают и слегка обжаривают на растительном масле с добавлением меда и специй. У тыквы аккуратно срезают верхнюю часть и удаляют внутреннюю мякоть вместе с семенами. Внутреннюю поверхность стенок натирают медом. В подготовленную тыкву слоями выкладывают рис и сухофрукты, приправляя корицей и кардамоном.

Верхнюю часть возвращают на место, саму тыкву заворачивают в фольгу и помещают в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 1,5–2 часа. За это время тыква должна стать мягкой, а рис — рассыпчатым.

После приготовления блюдо выкладывают на поднос, убирают верхнюю «крышку» и нарезают тыкву ломтиками, не прорезая до основания, чтобы при подаче она раскрылась в виде цветка.

Запеченная тыква с мясом

Запеченную тыкву с мясом можно приготовить на праздник Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ингредиенты:

свинина — 500 г мякоти;

тыква — 1 кг;

лук — 200 гр;

сметана — 5 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

красная молотая паприка — 0,5 ч. л.;

кардамон молотый — 0,5 ч. л.;

белый перец молотый — 0,5 ч. л.;

сушеный базилик — 1,5 ч. л.;

сушеного чеснока — 1 ч. л.

Приготовление: тыква очищается от кожуры и семян, нарезается небольшими кусочками или тонкими дольками. Лук необходимо очистить и нарезать полукольцами. Мясо нарезают соломкой, приправляют специями. В форму для запекания либо на противень, предварительно выстланный бумагой для выпечки, выкладываются слоями тыква и лук, сверху размещается мясо.

Продолжение после рекламы

Блюдо посыпают сушеным базиликом и чесноком, а также солят по вкусу. После этого поверхность обильно смазывается сметаной. Запекать рекомендуется при температуре 180 градусов в течение одного часа в предварительно разогретой духовке.

Запеченная тыква с овощами

Это блюдо понравится всем членам семьи Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ингредиенты:

тыква — 300 г;

баклажан — 1 шт.;

перец болгарский — 1 шт.;

помидоры — 3 шт.;

чеснок — 1–2 зубчика;

растительное масло — 2 ст. л.;

сухари панировочные — 1 ст. л.;

соль и перец черный молотый — по вкусу;

базилик сушеный — 1 ч. л.

Приготовление: тыкву и баклажан необходимо очистить от кожуры, промыть и нарезать крупными кусками. Болгарский перец также следует очистить, вымыть и нарезать ломтиками. Порезать на кусочки помидоры. Чеснок очистить, вымыть и порезать тонкими пластинами.

Все подготовленные овощи поместить в глубокую емкость, приправить солью, молотым черным перцем и сушеным базиликом. Полить растительным маслом и тщательно перемешать, чтобы специи равномерно распределились.

Получившуюся овощную смесь выложить в форму для запекания, посыпать сверху панировочными сухарями. Форма накрывается пищевой фольгой и помещается в предварительно разогретую до 190–195 градусов духовку. Блюдо запекается под фольгой в течение 15 минут. Затем фольгу необходимо снять и продолжить запекание еще 15–20 минут до мягкости овощей.

Салат их сырой тыквы с яблоком и медом

Этот салат готовится быстро и легко Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ингредиенты:

свежая тыква — 200 гр;

яблоко — 1 шт.;

горсть грецких орехов;

мед — 1 ст. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.

Приготовление: тыкву следует нарезать тонкими ломтиками, а яблоко — кубиками и добавить к нарезанной тыкве. Грецкие орехи необходимо слегка обжарить. Для заправки салата рекомендуется смешать мед и оливковое масло. Полить получившейся смесью салат и посыпать его обжаренными орехами.

Смузи из сырой тыквы

Смузи из тыквы можно готовить на завтрак Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ингредиенты:

мякоть тыквы (свежая) — 150 г;

яблоко — 270 г;

вода — 100–150 мл;

мед — 2 ч. л. или по вкусу;

корица (по желанию) — 0,5 ч. л. или по вкусу.

Приготовление: тыквенную мякоть следует нарезать небольшими кусками и приготовить на пару до полной готовности, после чего дать остыть. Яблоки очистить от кожуры и нарезать кубиками. В чашу блендера поместить подготовленные яблоки и охлажденную тыкву, добавить воду и измельчить ингредиенты до образования однородного пюре.

По вкусу ввести корицу, мед либо другой предпочитаемый подсластитель. При необходимости, если консистенция напитка окажется слишком густой, рекомендуется добавить еще немного воды. Получившуюся смесь взбить повторно до равномерной текстуры.























