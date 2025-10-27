Путь к хоккейному Олимпу: Евгений Малкин стал лидером НХЛ в сезоне-2025/2026

Биография одного из самых популярных российских хоккеистов Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Евгений Малкин — имя, которое стало синонимом российского хоккейного мастерства в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Этот талантливый центральный нападающий, многократный обладатель престижнейших трофеев и живая легенда клуба «Питтсбург Пингвинз». 39-летний Евгений Малкин стал лидером НХЛ по головым передачам в сезоне-2025/26. Насыщенный путь от мальчишки с Урала до одной из самых узнаваемых фигур в мировом хоккее — в материале URA.RU.

Детство Евгения Малкова

Будущая звезда хоккея родилась 31 июля 1986 года в Магнитогорске, в рабочей семье. Интерес к спорту ему привил отец, Владимир Малкин, который и сам в молодости играл в хоккей. Именно он в три года поставил сына на коньки, а в 1994 году родители отвели Евгения в спортивную школу местного «Металлурга».

«Я катался там не как спортсмен — это только со временем понял, что могу всех обыгрывать. Меня даже перестали брать в команду, потому что было неинтересно! А маленьким с этих катков не вылезал. Мы там и в футбол бегали — „пять на пять“ на снегу», — рассказывал Малкин о катании на открытых площадках.

Евгений Малкин стоит на коньках с трех лет Фото: Alexander Wilf / Russian Look / Global Look Press

Первые шаги на льду давались нелегко; были моменты, когда юный спортсмен, сталкиваясь с неудачами, даже хотел бросить хоккей. Долгое время тренеры не разглядывали в нем выдающегося потенциала, и до 15 лет его даже не приглашали в сборную региона.

«Чувствовал на себе ответственность. Для меня была трагедия, если в каком-то матче не забил и не отдал! В любом. И для отца была трагедия. Не могу сказать, что он всегда был спокойным, — мог и накричать: "Давай, играй лучше! Ты можешь!" Меня никогда не гладили по головке, не говорили после каждой игры, что я молодец. Было разное», — вспоминал хоккеист о детстве.

Однако целеустремленность и невероятная работоспособность Малкина стали его главными козырями. Ценой титанических усилий он доказал свое право на место в хоккее. В 16 лет его наконец взяли в юношескую сборную Уральского региона, где он мгновенно стал одним из лидеров команды. Это был первый важный шаг на пути к большой карьере.

Карьера в России и трудное решение

Карьера Малкина в большом хоккее началась в 2003 году с дебюта за основной состав «Металлурга». Уже в своем первом сезоне 2003/2004 он был признан лучшим новичком чемпионата России, а в сезоне 2005/2006 получил «Золотой шлем» как лучший центральный нападающий, став вторым бомбардиром лиги после Алексея Морозова. За три сезона в «Металлурге» он превратился из перспективного юниора в настоящую звезду, завоевав с командой серебряные и бронзовые медали чемпионата России.

Еще в 2004 году на драфте НХЛ он был выбран клубом «Питтсбург Пингвинз» под общим вторым номером. Мечтая играть в сильнейшей лиге мира, Малкин столкнулся с сопротивлением руководства «Металлурга». Ситуация достигла пика летом 2006 года. Находясь с командой на турнире в Финляндии, Малкин принял судьбоносное решение: он тайно покинул расположение клуба и вылетел в США.

Евгений Малкин входит в топ-40 лучших бомбардиров в истории НХЛ Фото: Russian Ice Hockey Federation / Twitter.com / Global Look Press

Этот поступок, сопряженный с судебными разбирательствами, стал одним из самых громких в хоккее тех лет. Позже спортсмен объяснял свой шаг давлением со стороны руководства клуба, которое заставило его подписать новый контракт, несмотря на ранее достигнутые договоренности об отъезде.

Триумфальное шествие в НХЛ: становление суперзвезды

В сентябре 2006 года конфликт был урегулирован, и Малкин официально подписал контракт с «Питтсбургом». Его дебют в НХЛ оказался блистательным: в первой же игре против «Нью-Джерси Дэвилз» он забросил шайбу, а затем забивал в шести матчах подряд. По итогам сезона 2006/2007 Евгений был удостоен «Колдер Трофи» как лучший новичок лиги.

Следующие сезоны закрепили за ним статус суперзвезды. В 2008 году он впервые принял участие в Матче всех звезд. Настоящим прорывом стал сезон 2008/2009. В отсутствие травмированного капитана команды Сидни Кросби Малкин взял на себя роль лидера и не подвел. Он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 113 очков (35+78), и получил «Арт Росс Трофи». Кульминацией стала победа «Питтсбурга» в Кубке Стэнли, где Малкин, набрав 36 очков в 24 матчах плей-офф, стал первым российским хоккеистом — обладателем «Конн Смайт Трофи» (приза самому ценному игроку плей-офф).

Не обходилось и без драматичных моментов. Широкую огласку получило его противостояние с другим российским снайпером, Александром Овечкиным, из-за жестких столкновений на льду. Конфликт, в который был вовлечен даже капитан «Пингвинз» Кросби, был публично исчерпан во время Матча всех звезд 2009 года.

В 2012 году Малкин вновь продемонстрировал свою исключительную форму, в третий раз в карьере преодолев рубеж в 100 очков за сезон (109) и во второй раз завоевав «Арт Росс Трофи». В том же году он получил сразу два престижнейших индивидуальных трофея — «Харт Трофи» (самый ценный игрок регулярного чемпионата по версии журналистов) и «Тед Линдсей Эворд» (по версии игроков).

Малкин на открытии гибридной ледовой площадки на фестивале «Москва 2030. Спорт. Человек будущего» Фото: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва» © URA.RU

Карьера Малкина в «Питтсбурге» продолжается до сих пор, что является редким примером верности одному клубу в современном спорте. В 2013 году он подписал долгосрочный контракт на 8 лет на сумму $76 млн, а в 2022 году — еще на 4 года. Вместе с «Пингвинз» он еще дважды поднимал над головой Кубок Стэнли — в 2016 и 2017 годах, оформив таким образом хет-трик чемпионских титулов.

Его личные достижения впечатляют: он входит в топ-40 лучших бомбардиров в истории НХЛ, является рекордсменом среди всех российских хоккеистов по количеству голевых передач, а в октябре 2024 года забросил свою 500-ю шайбу в регулярных чемпионатах, став лишь вторым россиянином (после Овечкина), достигшим этой отметки.

Выступления за сборную России

На международной арене Малкин также оставил ярчайший след. Его дебют за главную команду страны состоялся в 2005 году, и с тех пор он был ее ключевым игроком на протяжении многих лет. В его активе — участие в восьми чемпионатах мира, которые принесли ему богатейшую коллекцию наград: два золота (2012, 2014), два серебра (2010, 2015) и три бронзы (2005, 2007, 2019).

Особенно выделяется чемпионат мира 2012 года в Финляндии и Швеции. Малкин был признан самым ценным игроком турнира, продемонстрировав феноменальную игру: в 10 матчах он забросил 11 шайб и отдал 8 передач, оформив два хет-трика — в матчах со шведами в группе и с финнами в полуфинале. Голом отметился он и в финальной игре против Словакии.

Несмотря на успехи на чемпионатах мира, Олимпийские игры остались для Малкина несбывшейся мечтой. Он принимал участие в трех Олимпиадах (2006, 2010, 2014), но ни разу не сумел завоевать медаль, а домашние Игры в Сочи в 2014 году и вовсе завершились для сборной России громким провалом.

Личная жизнь: вне льда

Личная жизнь хоккеиста долгое время была в центре внимания прессы. После нескольких лет отношений с моделью Оксаной Кондаковой его сердце покорила известная телеведущая Анна Кастерова. Малкин увидел Анну по телевизору, нашел ее телефон через общих знакомых и предложил дружить. Несколько лет романа на расстоянии (Малкин жил в Америке, а Кастерова в России) закончились свадьбой. Кастерова переехала в США, а в 2016 году пара официально оформила отношения. В том же году у них родился сын Никита.

По мнению хоккеиста, семья меняет человека, — он становится добрее, ответственнее и пунктуальнее: «Жена всегда меня поддерживает и вообще погрузилась в мою жизнь с головой. Бросила свою работу, в которой добивалась больших успехов. Это огромнейший поступок, я это понимаю и ценю. Вижу, что все крутится вокруг меня и вокруг хоккея».

Впрочем, летом 2024 года в СМИ появились слухи о разладе в семье, которые позже, в мае 2025 года, превратились в информацию о разводе. Телеведущая Зухра Уразбахтина в переписке с одним из подписчиков заявила: «Твоя Кастерова давно уже развелась с Малкиным. Последствия этого союза настолько болезненны, что никому не пожелаю пережить нечто подобное. Ни такого мужа, ни такого брака — упаси Бог. Это все, что можно сказать. Мир профессионального спорта слишком тесен, и даже одного процента правды лучше не знать. Снимите, наконец, розовые очки».

Сама Анна в некоторых интервью отмечала вспыльчивость мужа, но негативно о нем никогда не отзывалась. После слухов о разводе Кастерова и Малкин отписались друг от друга в соцсетях и перестали постить информацию друг о друге. Кастерова также не явилась на торжественную церемонию в честь 500-го гола Малкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Однако официально супруги пока не подтверждали информацию о расставании.

Бизнес-проекты Малкина

Евгений Малкин с Анной Кастеровой Фото: @anna_kasterova

Малкин известен и своими бизнес-проектами. Он пробовал себя в ресторанном бизнесе, владел ночным клубом в Магнитогорске, выпускал одежду под собственным брендом, инвестировал в блокчейн-стартапы и является спонсором киберспортивной команды Pittsburgh Knights. Его состояние оценивается в десятки миллионов долларов, что делает его одним из самых богатых российских спортсменов.

«Никогда не стремился быть медийным, да и вообще общительным. Даже сейчас большие интервью даю раз в год», — отмечал Евгений Малкин в интервью Sport Express.

С 2017 года Малкин является участником движения Putin Team, публично выражая поддержку президенту России. При этом он имеет гражданство США, что объясняет длительным проживанием и работой в этой стране.

Президент России Владимир Путин и хоккеист Евгений Малкин на церемонии награждения национальной сборной России по хоккею, победившей в финале чемпионата мира 2014 в Минске Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

«Современный мир, на мой взгляд, вообще стирает границы. У того же Никиты два гражданства — российское и американское. Вырастет — и с возрастом сам поймет и определится, кто он. Наша задача — не дать ему забыть, откуда его корни. Понятно: если он вырастет в Штатах, то будет более американизирован, чем я. Но, надеюсь, что, если сын станет хоккеистом, то в любом случае будет играть за сборную России», — отмечал хоккеист Малкин.

Евгений Малкин сегодня

На сегодняшний день Евгений Малкин продолжает свою блистательную карьеру в «Питтсбург Пингвинз», оставаясь ключевым игроком и альтернативным капитаном команды. Несмотря на возраст и перенесенные травмы, он продолжает демонстрировать высокий класс и устанавливать новые рекорды.

«Готов играть, конечно. Ожидалось, что я приму участие в последнем матче с „Рейнджерс“, но это было немного опасно, да и я знал, что у нас будет 10 дней перерыва. Это помогло восстановиться на 100%. У нас осталось сколько, 25 матчей? Важный отрезок для нас, и я рад вернуться», — рассказал Малкин официальному сайту клуба, — рассказывал хоккеист после травмы.

Евгений Малкин на Чемпионате мира по хоккею с шайбой, 2007 год Фото: Alexander Wilf / Russian Look / Global Look Press

После завершения игрового дня НХЛ, прошедшего с 26 на 27 октября по московскому времени, 39-летний российский форвард команды «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин возглавил список лучших ассистентов регулярного чемпионата сезона-2025/2026. На счету опытного нападающего на данный момент 12 результативных передач, при этом он принял участие в девяти встречах и сумел отличиться также двумя заброшенными шайбами.

Четыре хоккеиста лиги на текущий момент имеют по 11 передач: Марк Стоун («Вегас Голден Найтс»), Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс»), Ник Судзуки («Монреаль Канадиенс») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).

Среди российских представителей НХЛ ближайшим соперником Малкина по числу результативных передач является нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов, записавший себе в актив девять ассистов.

Тренер клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар (слева) и хоккеист клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин на презентации Кубка Стэнли в Москве Фото: Владимир Песня / РИА Новости