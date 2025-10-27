Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

Два ямальских водителя сбили насмерть оленя на трассе Лабытнанги — Харп

28 октября 2025 в 00:58
Животное погибло, водители и пассажиры не пострадали

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО на автодороге Лабытнанги — Харп в районе поселка Морошка произошло ДТП с участием двух автомобилей и оленя. Дикое животное погибло. Об этом сообщили в telegram-канале «ИА Лабытнанги».

«На дороге Лабытнанги — Харп, в районе так называемой Морошки, сбили оленя. Участниками ДТП стали два автомобиля», — пишут в посте.

На трассе работают работники экстренных служб. Водители и пассажиры не пострадали. Госавтоинспекция в telegram-канале уточняет, что штрафы за сбитое животное на территории РФ стартуют от 100 тысяч рублей. 

Ранее URA.RU писало, что в Пуровском районе (ЯНАО) произошло ДТП с участием лося. Чтобы не попасть под машину, дикое животное вынуждено было маневрировать, тормозя задними ногами.

