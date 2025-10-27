Два ямальских водителя сбили насмерть оленя на трассе Лабытнанги — Харп

Животное погибло, водители и пассажиры не пострадали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО на автодороге Лабытнанги — Харп в районе поселка Морошка произошло ДТП с участием двух автомобилей и оленя. Дикое животное погибло. Об этом сообщили в telegram-канале «ИА Лабытнанги».

«На дороге Лабытнанги — Харп, в районе так называемой Морошки, сбили оленя. Участниками ДТП стали два автомобиля», — пишут в посте.

На трассе работают работники экстренных служб. Водители и пассажиры не пострадали. Госавтоинспекция в telegram-канале уточняет, что штрафы за сбитое животное на территории РФ стартуют от 100 тысяч рублей.

