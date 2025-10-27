Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Здоровье

На Ямале врачи спасли новорожденного с уникальным диагнозом

Ямальские врачи спасли младенца с редким пороком омфалоцеле
27 октября 2025 в 16:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сейчас ребенок продолжает лечение в Москве

Сейчас ребенок продолжает лечение в Москве

Фото: Илья Московец © URA.RU

Врачи Нового Уренгоя (ЯНАО) провели уникальную операцию и спасли новорожденного с крайне редким врожденным пороком развития — омфалоцеле, осложненным кишечной непроходимостью. Об этом сообщила пресс-служба окружного департамента здравоохранения. 

«В Новом Уренгое впервые родился недоношенный малыш с врожденным пороком развития — омфалоцеле. Это состояние, при котором часть кишечника находится в пуповине», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Ребенок, появившийся на свет раньше срока, стал первым таким пациентом в истории перинатального центра города.

Специалисты объяснили, что при омфалоцеле часть органов брюшной полости выпадает в мешок, образованный оболочкой пуповины. Анатомические особенности значительно усложнили течение заболевания. «Детские хирурги Ольга Безрукова и Олег Верхоланцев экстренно прооперировали малыша. Была удалена часть поврежденного кишечника, проведена пластика брюшной стенки и сформирован новый пупок», — говорится в сообщении департамента. Решение принимать оперативные меры было жизненно необходимо, отметили медики.

Продолжение после рекламы

После первой фазы хирургического лечения за состоянием младенца круглосуточно следила мультидисциплинарная команда реаниматологов. Заведующий отделением Руслан Есмагамбетов и реаниматолог-неонатолог Кирилл Дьякин отвечали за выхаживание новорожденного, подготовку к последующему этапу лечения и сопровождение к реконструктивной операции в Москве. По данным департамента, федеральные специалисты из Москвы высоко оценили профессионализм ямальских коллег и отметили их вклад в оказание помощи ребенку.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал