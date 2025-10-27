На Ямале врачи спасли новорожденного с уникальным диагнозом

Сейчас ребенок продолжает лечение в Москве Фото: Илья Московец © URA.RU

Врачи Нового Уренгоя (ЯНАО) провели уникальную операцию и спасли новорожденного с крайне редким врожденным пороком развития — омфалоцеле, осложненным кишечной непроходимостью. Об этом сообщила пресс-служба окружного департамента здравоохранения.

«В Новом Уренгое впервые родился недоношенный малыш с врожденным пороком развития — омфалоцеле. Это состояние, при котором часть кишечника находится в пуповине», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Ребенок, появившийся на свет раньше срока, стал первым таким пациентом в истории перинатального центра города.

Специалисты объяснили, что при омфалоцеле часть органов брюшной полости выпадает в мешок, образованный оболочкой пуповины. Анатомические особенности значительно усложнили течение заболевания. «Детские хирурги Ольга Безрукова и Олег Верхоланцев экстренно прооперировали малыша. Была удалена часть поврежденного кишечника, проведена пластика брюшной стенки и сформирован новый пупок», — говорится в сообщении департамента. Решение принимать оперативные меры было жизненно необходимо, отметили медики.

Продолжение после рекламы