Секс-стендап в Тюмени анонсировал бывший директор ямальской школы искусств

Бывший директор принадлежащих властям детских школ искусств (ДШИ) Салехарда и Губкинского (ЯНАО) Антон Редкашов стал сексологом. Он уже анонсировал в Тюмени «большой психологический секс-стендап» о мужчинах.

«Моя первая профессия была связана с музыкой: я работал руководителем школ искусств и образовательных организаций. Музыка научила меня тонко чувствовать, слышать паузы и искать гармонию. Со временем я заметил, за пределами нот и концертов люди ищут во мне поддержку: коллеги делились трудностями, родители рассказывали о переживаниях, ученики доверяли свои тайные вопросы», — написал Антон Редкашов на своем сайте.

Кроме стендапа бывший ямальский управленец организует на одной из тюменских загородных баз отдыха ретрит, посвященный выводу сексуальности — в анонсе мероприятия стоит отметка «18+». До 2020 года Антон Редкашов возглавлял ДШИ имени Е.В. Образцовой в Салехарде, позже (до июля 2025 года) руководил ДШИ имени Г.В. Свиридова в Губкинском — там же он несколько месяцев возглавлял СОШ №7.

