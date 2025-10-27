Жителей ЯНАО будут класть в больницу на диспансеризацию
Диспансеризация в стационарах не займет больше трех дней
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Маломобильные жители отдаленных сел ЯНАО смогут пройти диспансеризацию в стационаре. Об этом говорится в официальном комментарии окружного департамента здравоохранения.
«Изменения в террпрограмму госгарантий вносятся в целях приведения ее в соответствие с госпрограммой. Так, маломобильные граждане, проживающие в сельской местности, смогут пройти диспансеризацию в стационаре», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что обследование займет не больше трех дней. Результаты обследований будут доступны на портале «Госуслуг».
Ранее сообщалось, что в 2024 году половина жителей Ямала пройдет бесплатное медобследование. Планировалось, что в диспансеризации примут участие 215 тысяч северян.
