Жителей ЯНАО будут класть в больницу на диспансеризацию

Диспансеризация в стационарах не займет больше трех дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Маломобильные жители отдаленных сел ЯНАО смогут пройти диспансеризацию в стационаре. Об этом говорится в официальном комментарии окружного департамента здравоохранения.

«Изменения в террпрограмму госгарантий вносятся в целях приведения ее в соответствие с госпрограммой. Так, маломобильные граждане, проживающие в сельской местности, смогут пройти диспансеризацию в стационаре», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что обследование займет не больше трех дней. Результаты обследований будут доступны на портале «Госуслуг».

