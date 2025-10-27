На Ямале завершилось строительство семи домов для расселения горожан из аварийки

В новые квартиры переедут почти 430 семей из аварийного фонда (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) завершили строительство семи многоквартирных домов для расселения горожан из аварийного жилья. Новые квартиры получат почти 430 семей: пять домов построены в микрорайоне «М» на улице Изыскателей, еще два — в микрорайоне «Г». Сейчас оформляются документы для ввода объектов в эксплуатацию, сообщает пресс-служба окружных властей.

«В Ноябрьске завершилось строительство семи многоквартирных домов. В новые квартиры переедут почти 430 семей из аварийного фонда. Заключение о соответствии требованиям проектной документации Госстройнадзор ЯНАО выдал пяти жилым домам в микрорайоне „М“ и двум в микрорайоне „Г“», — говорится в релизе ямальского правительства.

В Госстройнадзоре отмечают, что все здания полностью соответствуют требованиям проектной документации и стандартам безопасности. «В ходе итоговых контрольных мероприятий инспекторы проверили применяемые отделочные материалы, качество проведенных работ, инженерные сети и смонтированное оборудование. Были проведены испытания систем пожарной безопасности, вентиляции и доступности для маломобильных граждан. Все технические системы работают штатно, в домах обеспечен прием 20 федеральных телеканалов», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

