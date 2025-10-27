В Ямальском районе ЯНАО избран новый мэр. Фото
Чуланов стал новым мэром Ямальского района
Главой Ямальского района ЯНАО избран Артем Чуланов. Депутаты райдумы проголосовали за его кандидатуру единогласно, сообщили в правительстве ЯНАО.
«В Яр-Сале состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Ямальского района... Депутаты районной думы, заслушав кандидатов, допущенных к защите, единогласно проголосовали за назначение на должность главы Ямальского района Артема Чуланова», — написано на сайте ведомства.
Сам же новоиспеченный мэр сказал, что возглавлять Ямальский район — большая честь. По его мнению, бывший глава муниципалитета — Андрей Кугаевский, который ушел в заксо, задал очень высокую планку, поэтому Чуланов приложит все усилия, чтобы на ней оставаться и даже добираться выше. «За пять лет работы в команде Андрея Николаевича Кугаевского я погрузился в территориальную специфику, всем сердцем полюбил эту суровую землю и людей, которые здесь живут... Дальнейшая работа будет сосредоточена на развитии по ключевым направлениям... Среди приоритетов — сохранение традиционных отраслей наших оленеводов и рыбаков, укрепление партнерских отношений с предприятиями ТЭК, повышение качества жизни в районе, создание лучшей территории детства», — подытожил Чуланов.
Его конкурентами выступали сразу двое временно неработающих — некто Дьячков А.И и Карпов А.В. Также на должность претендовал и.о. начальника райуправления по делам КМНС Олег Вануйто, который теперь будет работать под руководством нового мэра.
