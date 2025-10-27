В ЯНАО более 100 семей получили квартиры в самом центре города. Фото
В Лабытнанги новые квартиры получили более 100 семей
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
В Лабытнанги (ЯНАО) вручили ключи будущим жильцам нового многоквартирного дома на улице Октябрьской. Дом расположен в центре города с доступом ко всей необходимой инфраструктуре, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в своем официальном telegram-канале.
Новый многоквартирник в Лабытнанги
Фото: Дмитрий Артюхов, t.me.
«В Лабытнанги очередное новоселье. В городе вручили ключи будущим жильцам дома на улице Октябрьской. Новый этап жизни в уютных квартирах начнут больше ста семей», — сообщил глава округа.
Губернатор подчеркнул, что строительство жилья в регионе продолжается высокими темпами. «Прямо сейчас строим в городе 21 многоквартирный дом, по всему округу — больше 250. Так наша заветная цель, расселение миллиона квадратных метров аварийного жилья, становится ближе с каждым днем», — сказал Артюхов.
Ранее в Лабытнанги вручали ключи новоселам дома на улице Комарова, куда переехали жители из аварийного фонда. Масштабное строительство жилья в городе позволяет ежегодно переселять сотни семей: за этот год новые квартиры получат около 360 семей, снесут 64 аварийных дома.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!