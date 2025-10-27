В Лабытнанги новые квартиры получили более 100 семей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) вручили ключи будущим жильцам нового многоквартирного дома на улице Октябрьской. Дом расположен в центре города с доступом ко всей необходимой инфраструктуре, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в своем официальном telegram-канале.

Новый многоквартирник в Лабытнанги Фото: Дмитрий Артюхов, t.me.

«В Лабытнанги очередное новоселье. В городе вручили ключи будущим жильцам дома на улице Октябрьской. Новый этап жизни в уютных квартирах начнут больше ста семей», — сообщил глава округа.

Губернатор подчеркнул, что строительство жилья в регионе продолжается высокими темпами. «Прямо сейчас строим в городе 21 многоквартирный дом, по всему округу — больше 250. Так наша заветная цель, расселение миллиона квадратных метров аварийного жилья, становится ближе с каждым днем», — сказал Артюхов.

Продолжение после рекламы