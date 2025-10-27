На Ямале для участников СВО зарезервируют более 400 рабочих мест

Для участников СВО зарезервировали рабочие места (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Ямале для участников специальной военной операции (СВО) зарезервируют более 400 рабочих мест. Новые меры поддержки распространяются на государственные и муниципальные учреждения, а также предприятия с долей округа или муниципалитета в уставном капитале, где работает более 50 сотрудников. Подробности сообщает окружное правительство.

«На Ямале зарезервируют более 400 рабочих мест для участников СВО. Защитники Отечества получат дополнительные гарантии трудоустройства в регионе, для них станут действовать новые меры поддержки — соответствующие изменения внесены в региональное законодательство», — говорится в релизе пресс-службы ямальских властей. Обязанность по трудоустройству распространяется на государственные и муниципальные органы, а также на унитарные предприятия. Численность сотрудников у таких работодателей должна превышать 50 человек.

По данным источника, резервирование рабочих мест организовано в объеме 1% от среднесписочной численности персонала. «Таким образом мы создаем реальную возможность для наших героев вернуться к мирной жизни, получить стабильную работу и уверенность в завтрашнем дне», — прокомментировала директор департамента занятости населения ЯНАО Наталья Татарчук.

В департаменте уточнили, что задействованы будут несколько сотен организаций. Участники СВО смогут претендовать на различные должности в зависимости от профессионального опыта и образования. Перечень востребованных профессий для резервирования будет формироваться с учетом реальных нужд предприятий. Среди потенциальных вакансий — специалисты сферы ЖКХ, электрики, водители, механики, программисты, экономисты, специалисты по охране труда, работники культуры и социальные педагоги.