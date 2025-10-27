На Ямале для участников СВО зарезервируют более 400 рабочих мест
Для участников СВО зарезервировали рабочие места (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
На Ямале для участников специальной военной операции (СВО) зарезервируют более 400 рабочих мест. Новые меры поддержки распространяются на государственные и муниципальные учреждения, а также предприятия с долей округа или муниципалитета в уставном капитале, где работает более 50 сотрудников. Подробности сообщает окружное правительство.
«На Ямале зарезервируют более 400 рабочих мест для участников СВО. Защитники Отечества получат дополнительные гарантии трудоустройства в регионе, для них станут действовать новые меры поддержки — соответствующие изменения внесены в региональное законодательство», — говорится в релизе пресс-службы ямальских властей. Обязанность по трудоустройству распространяется на государственные и муниципальные органы, а также на унитарные предприятия. Численность сотрудников у таких работодателей должна превышать 50 человек.
По данным источника, резервирование рабочих мест организовано в объеме 1% от среднесписочной численности персонала. «Таким образом мы создаем реальную возможность для наших героев вернуться к мирной жизни, получить стабильную работу и уверенность в завтрашнем дне», — прокомментировала директор департамента занятости населения ЯНАО Наталья Татарчук.
В департаменте уточнили, что задействованы будут несколько сотен организаций. Участники СВО смогут претендовать на различные должности в зависимости от профессионального опыта и образования. Перечень востребованных профессий для резервирования будет формироваться с учетом реальных нужд предприятий. Среди потенциальных вакансий — специалисты сферы ЖКХ, электрики, водители, механики, программисты, экономисты, специалисты по охране труда, работники культуры и социальные педагоги.
Резервирование осуществят по упрощенной процедуре: организации самостоятельно сформируют список профессий для участников СВО и в течение пяти дней проинформируют об этом службы занятости. Если на момент принятия акта вакансий нет, рабочие места будут резервироваться при их появлении. Для трудоустройства можно будет обратиться напрямую в организацию или через службу занятости, а обо всех зарезервированных вакансиях информация появится на портале «Работа в России» с соответствующей пометкой.
