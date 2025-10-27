Трескова стала новой главой Приуральского района Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В ЯНАО состоялась инаугурация нового главы укрупненного Приуральского района. Ей стала бывший мэр Лабытнанги Марина Трескова. Теплые слова напутствия ей дал экс-глава Приуральского района, ушедший в заксобрание ЯНАО, Иван Сакал.

«Уважаемые земляки! Сегодняшний день для меня стал по-настоящему торжественным и волнующим. Я вступила в должность главы Приуральского района. Для меня это — высочайший уровень ответственности и новая ступень нашей общей жизненной истории... Сердечно благодарю каждого за оказанное доверие. Отдельное спасибо — бывшему главе Приуралья Ивану Сакалу. Его теплые слова напутствия, прозвучавшие сегодня в мой адрес, вдохновляют на решение стоящих перед нами важных задач», — написала Трескова в своем telegram-канале.

Она также добавила, что историю объединенного муниципалитета будет писать вместе с жителями ведь их интересы — главный приоритет и движущая сила в программе развития Большого Приуралья. «Рассчитываю на вашу помощь: воплощение в жизнь всех планов во многом зависит от нашего единства и сплочённости, от трудового вклада каждого в общее дело», — подытожила новый мэр.

Продолжение после рекламы

Трескова была главным претендентом на пост мэра. Ее конкурентами выступали двое претендентов: начальник департамента градостроительства Лабытнанги Руслан Клебанский и начальник департамента имущественных отношений Приуральского района Илья Агапов. Теперь они оба будут работать под ее руководством.