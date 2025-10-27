Лучший пожарный Ямала трудится в Ноябрьске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лучший пожарный Ямала 2025 года работает в Ноябрьске. Такое решение приняло окружное управление МЧС России. Им стал мастер-пожарный из специализированной пожарно-спасательной части Сергей Смый, сообщает telegram-канал ведомства.

«Лучший пожарный Ямала работает в Ноябрьске Сергей Смый — мастер-пожарный в специализированной пожарно-спасательной части. Здесь трудится уже семь лет», — говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что в последние два года Смый принимал участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций в соседних регионах, в том числе в масштабных пожарах в Надымском районе в 2023 году и Курганской области в 2024 году. «За хорошую физическую форму и высокие показатели в работе Сергея в этом году признали лучшим пожарным Ямала», — подчеркнули авторы канала.

