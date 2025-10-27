Логотип РИА URA.RU
На Ямале выбрали лучшего пожарного 2025 года. Скрин

На Ямале лучшим пожарным стал участник ликвидаций крупных ЧС в России
27 октября 2025 в 18:52
Лучший пожарный Ямала трудится в Ноябрьске

Лучший пожарный Ямала трудится в Ноябрьске

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лучший пожарный Ямала 2025 года работает в Ноябрьске. Такое решение приняло окружное управление МЧС России. Им стал мастер-пожарный из специализированной пожарно-спасательной части Сергей Смый, сообщает telegram-канал ведомства.

Сергей Смый

Фото: МИГ. Ноябрьск, t.me.

«Лучший пожарный Ямала работает в Ноябрьске Сергей Смый — мастер-пожарный в специализированной пожарно-спасательной части. Здесь трудится уже семь лет», — говорится в сообщении МЧС. 

Отмечается, что в последние два года Смый принимал участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций в соседних регионах, в том числе в масштабных пожарах в Надымском районе в 2023 году и Курганской области в 2024 году. «За хорошую физическую форму и высокие показатели в работе Сергея в этом году признали лучшим пожарным Ямала», — подчеркнули авторы канала.

Ранее URA.RU рассказывало о работе специализированного спасательного подразделения в округе — «Ямалспасе». Это уникальное явление не только для Ямала, но и, пожалуй, в целом по стране. Его специалисты могут оперативно найти человека в тундре или на воде, обследовать речное дно или вывести вертолет точно к месту высадки.

