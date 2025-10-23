В Тюменской области 10 дней ищут женщину, которая ушла на работу и не вернулась

Местонахождение тюменки неизвестно с 12 октября Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Ишиме по дороге на работу пропала 29-летняя девушка. Ее ищут уже более 10 дней. Информация о пропавшей опубликована поисковым отрядом «ЛизаАлерт» по Тюменской области.

«Урих Мария, 29 лет. Ишим, Ишимский район. 12 октября 2025 года ушла на работу и не вернулась», — отмечено в ориентировке.

В день пропажи девушка была одета в темно-синюю кофту, черную жилетку с капюшоном и зеленые тапки. Мария невысокого роста — 155 сантиметров, с темно-русыми волосами и карими глазами. При наличии любой информации о пропавшей тюменке можно обращаться по телефону: 89138210344, инфорг Оксана (Апероль).

