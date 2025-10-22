В районе ХМАО запустили новые авиарейсы между населенными пунктами

В Нижневартовском районе вводятся дополнительные вертолетные рейсы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нижневартовском районе завершается навигация по реке Вах. В этой связи вводятся дополнительные рейсы вертолетов по двум маршрутам, сообщили в мэрии муниципалитета.

«С 26 октября прекратится движение водного транспорта по маршрутам „Нижневартовск — Былино“, „Покур — Ватинская протока“ и „Нижневартовск — Вампугол“. С этого момента начнут выполняться дополнительные вертолетные рейсы,» — сообщает пресс-служба администрации Нижневартовского района.

Речь идет о двух маршрутах.

«Нижневартовск – Покур – Былино – Вампугол – Нижневартовск» — по средам

«Большой Ларьяк – Чехломей – Ларьяк – Корлики» по вторникам и четвергам.

С 27 октября по маршруту «Большой Ларьяк – Чехломей – Ларьяк – Корлики» будет запущен дополнительный рейс по понедельникам в третью и четвертую неделю месяца.

С 5 ноября по маршруту «Нижневартовск – Покур – Былино – Вампугол – Нижневартовск» по средам.

Уточняется, что вертолетные площадки в поселениях полностью готовы к приему воздушных судов. Строительство автозимников и ледовых переправ планируется начать в ноябре, а ввести их в эксплуатацию к концу декабря.