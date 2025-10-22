В районе ХМАО запустили новые авиарейсы между населенными пунктами
В Нижневартовском районе вводятся дополнительные вертолетные рейсы
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
В Нижневартовском районе завершается навигация по реке Вах. В этой связи вводятся дополнительные рейсы вертолетов по двум маршрутам, сообщили в мэрии муниципалитета.
«С 26 октября прекратится движение водного транспорта по маршрутам „Нижневартовск — Былино“, „Покур — Ватинская протока“ и „Нижневартовск — Вампугол“. С этого момента начнут выполняться дополнительные вертолетные рейсы,» — сообщает пресс-служба администрации Нижневартовского района.
Речь идет о двух маршрутах.
- «Нижневартовск – Покур – Былино – Вампугол – Нижневартовск» — по средам
- «Большой Ларьяк – Чехломей – Ларьяк – Корлики» по вторникам и четвергам.
- С 27 октября по маршруту «Большой Ларьяк – Чехломей – Ларьяк – Корлики» будет запущен дополнительный рейс по понедельникам в третью и четвертую неделю месяца.
- С 5 ноября по маршруту «Нижневартовск – Покур – Былино – Вампугол – Нижневартовск» по средам.
Уточняется, что вертолетные площадки в поселениях полностью готовы к приему воздушных судов. Строительство автозимников и ледовых переправ планируется начать в ноябре, а ввести их в эксплуатацию к концу декабря.
Ранее URA.RU сообщало, что в связи с завершением навигации в ХМАО вносятся изменения в расписание автобусных маршрутов. Отменяется движение рейса Нижневартовск — Охтеурская переправа — Нижневартовск.
