В районе ХМАО запустили новые авиарейсы между населенными пунктами

22 октября 2025 в 10:37
В Нижневартовском районе вводятся дополнительные вертолетные рейсы

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нижневартовском районе завершается навигация по реке Вах. В этой связи вводятся дополнительные рейсы вертолетов по двум маршрутам, сообщили в мэрии муниципалитета. 

«С 26 октября прекратится движение водного транспорта по маршрутам „Нижневартовск — Былино“, „Покур — Ватинская протока“ и „Нижневартовск — Вампугол“. С этого момента начнут выполняться дополнительные вертолетные рейсы,» — сообщает пресс-служба администрации Нижневартовского района.

Речь идет о двух маршрутах.

  • «Нижневартовск – Покур – Былино – Вампугол – Нижневартовск» — по средам
  • «Большой Ларьяк – Чехломей – Ларьяк – Корлики» по вторникам и четвергам.
  • С 27 октября по маршруту «Большой Ларьяк – Чехломей – Ларьяк – Корлики» будет запущен дополнительный рейс по понедельникам в третью и четвертую неделю месяца.
  • С 5 ноября по маршруту «Нижневартовск – Покур – Былино – Вампугол – Нижневартовск» по средам.
Уточняется, что вертолетные площадки в поселениях полностью готовы к приему воздушных судов. Строительство автозимников и ледовых переправ планируется начать в ноябре, а ввести их в эксплуатацию к концу декабря. 

Ранее URA.RU сообщало, что в связи с завершением навигации в ХМАО вносятся изменения в расписание автобусных маршрутов. Отменяется движение рейса Нижневартовск — Охтеурская переправа — Нижневартовск.

