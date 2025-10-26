Как получить звание почетного нефтяника в ХМАО и что оно дает

Нефтяники, работающие в ХМАО более 15 лет, могут получить почетное звание Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО почти каждая семья связана с добычей, переработкой или транспортировкой нефти. Поэтому награды за труд в отрасли воспринимаются не просто как формальность, а как признание заслуг целого поколения. Корреспондент URA.RU выяснил, кому в Югре присваивают звание почетного нефтяника и почему оно важно для тех, кто десятилетиями трудился на месторождениях.

Два уровня

В Югре существует два разных звания, которые часто путают: «Почетный нефтяник Российской Федерации» и «Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры».

Первое — федеральное. Его присваивает Министерство энергетики России за многолетний и добросовестный труд. Обычно к награде представляют работников со стажем от 15–20 лет, которые достигли успеха в профессии, предлагали решения для улучшения своей работы или внесли большой вклад в развитие производства.

Второе — окружное звание. Его утверждает губернатор Югры. Звание «Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» получают те, кто не меньше 15 лет живет и работает в округе и внес заметный вклад в развитие нефтегазодобычи региона.

Кандидатов на присвоение звания «Почетный нефтяник» в ХМАО выдвигает работодатель Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Как получить

Кандидатов на присвоение почетного звания обычно выдвигает работодатель — компания, где трудится нефтяник. К представлению прикладывают характеристику, сведения о заслугах, копию трудовой книжки и документы о наградах.

Для федерального звания материалы направляют в Министерство энергетики, для окружного — в департамент промышленности или в администрацию губернатора ХМАО. Документы рассматривает комиссия по наградам, решение утверждает губернатор.

Что дает почетное звание

Само по себе звание — честь и признание, но льгот или выплат почетным нефтяникам не положено. Это награда за труд, а не социальная мера поддержки.

Однако именно она дает гарантию для приобретения статуса ветерана труда, которое, в свою очередь, предполагает льготы и дополнительные выплаты. Если человек награжден знаком «Почетный нефтяник Российской Федерации», он может претендовать на звание «Ветеран труда Российской Федерации». Если имеет окружное почетное звание — на «Ветерана труда ХМАО — Югры».

Звание «Почетный нефтяник» гарантирует получение статуса ветерана труда Фото: Бутко Андрей / Wikipedia / Public domain

Чтобы оформить этот статус, нужно подтвердить наличие награды и трудовой стаж — обычно 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Заявление подают в МФЦ или департамент социальной защиты населения по месту жительства, прикладывают паспорт, трудовую книжку, документ о награде и справку о прописке. После проверки документов выдают удостоверение ветерана труда.

Какие льготы положены

Статус ветерана труда открывает доступ к льготам и выплатам. В Югре это ежемесячная денежная выплата (индексируется каждый год), компенсация 50 % расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, бесплатный или льготный проезд на транспорте, льготное лекарственное обеспечение и бесплатное зубопротезирование. Кроме того, ветеранам труда компенсируют отдельные междугородние поездки в рамках социальных программ.