В ХМАО пожарные спасли ребенка из горящей квартиры в высотке

Возгорание произошло на кухне квартиры Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) вечером 25 октября на улице Тюменский тракт пожарные вытащили ребенка из задымленной квартиры в 18-этажном доме. Пожар возник на кухне площадью 0,5 квадратных метра. Об этом написали в telegram-канале МЧС ХМАО-Югры.

«Сегодня около восьми вечера поступило сообщение о задымлении в 18-этажном жилом доме на улице Тюменский тракт. По словам очевидцев, ребенок у окна просил о помощи. Возгорание произошло на кухне квартиры и было ликвидировано подручными средствами до распространения, на площади 0,5 квадратных метра», — рассказывают в сообщении.

Для спасения ребенка огнеборцы были вынуждены вскрывать входную дверь мотопилой. После этого ребенка передали скорой помощи. Самостоятельно из здания эвакуировались 30 человек, среди них было четыре ребенка. Пострадавших среди них нет.

Продолжение после рекламы