Более тысячи жителей ХМАО воспользовались прямыми рейсами в Абхазию

Успешно завершился сезон прямых авиарейсов между ХМАО и Абхазией. За период работы маршрута, который длился около четырех месяцев, воздушным путем воспользовались более тысячи пассажиров, сообщила пресс-служба окружного правительства.

«Запуск направления стал возможным благодаря поручению губернатора Югры Руслана Кухарука», — сказано в сообщении в группе «Югра» во ВКонтакте. Авиаперелетами воспользовались 1 121 человек.

Новый авиамаршрут не только предоставил югорчанам дополнительные возможности для отдыха и лечения, но и способствовал развитию туристических и деловых отношений между регионами. О дате возобновления прямых рейсов будет сообщено дополнительно — актуальную информацию можно отслеживать на официальных сайтах авиаперевозчиков.