Женщина выстрелила в голову мужчине в лесу Новгородской области
Выстрел в мужчину был произведен из охотничьего ружья
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Новгородской области компания людей — трое мужчин и женщина — пристреливали охотничье ружье на карьере. Однако женщина, взяв оружие в руки, выстрелила в голову одному из товарищей. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщили в Следственном комитете региона.
«По версии следствия в начале октября, трое мужчин и женщина, находясь на карьере, расположенном в районе деревни Гарь Маловишерского района пристреливали охотничье ружье. Женщина взяв принадлежащее одному из мужчин охотничье ружье выстрелила и попала в голову одного из мужчин», — передает региональный Следком в telegram-канале.
По предварительным данным, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности, участники происшествия переправили тело погибшего на лодке через реку Мста, после чего на болотоходе вывезли его в лес и закопали. По этому факту следователем Маловишерского межрайонного следственного отдела регионального управления СК РФ возбуждено дело по статье «Убийство».
Раскрытие преступления стало возможным благодаря скоординированным действиям сотрудников Следственного комитета и оперативников отдела МВД России по Маловишерскому району. В ходе расследования следствием будут установлены все обстоятельства случившегося, а также дана правовая оценка действиям всех причастных к совершению преступления.
Ранее в ХМАО мужчина в лесу застрелил человека, перепутав его с диким зверем. В СУ СКР по Югре сообщили, что 14 октября 33-летний житель Сургутского района собирал в лесу кедровые шишки. Мужчина был со своей собакой лайкой, которая внезапно начала лаять. Предположив, что в лесу находится медведь, мужчина произвел выстрел из ружья, но попал в другого сборщика шишек.
