В ХМАО скорая помощь перевернулась после столкновения с легковушкой
В результате образовалось тройное ДТП
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Нефтеюганске (Югра) 25 октября в 23:37 на перекрестке улиц Набережная и Ленина легковой автомобиль врезался в машину скорой помощи, после чего медики перевернулись на бок. Об этом сообщают очевидцы в telegram-канале «Это Юганск, детка!».
«Нам сообщают. ЗАГС, ДТП со скорой помощью, все службы на месте, скорая на боку лежит, дорога по улице Гагарина перекрыта», — пишут в посте.
На видео видно, как после столкновения скорая помощь перевернулась и проскользила по асфальту через зебру, врезавшись в другой автомобиль. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) на улице Мира вечером 23 октября черный автомобиль снес дорожные делиниаторы. Водитель не справился с управлением и вошел в занос.
