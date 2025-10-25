В ХМАО скорая помощь перевернулась после столкновения с легковушкой

В результате образовалось тройное ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нефтеюганске (Югра) 25 октября в 23:37 на перекрестке улиц Набережная и Ленина легковой автомобиль врезался в машину скорой помощи, после чего медики перевернулись на бок. Об этом сообщают очевидцы в telegram-канале «Это Юганск, детка!».

«Нам сообщают. ЗАГС, ДТП со скорой помощью, все службы на месте, скорая на боку лежит, дорога по улице Гагарина перекрыта», — пишут в посте.

На видео видно, как после столкновения скорая помощь перевернулась и проскользила по асфальту через зебру, врезавшись в другой автомобиль. Информация о пострадавших уточняется.

