В ХМАО на трассе Сургут — Нижневартовск вечером 25 октября водитель грузовика MAN сбил 43-летнюю женщину. Она переходила дорогу, а на ее одежде не было светоотражающих элементов. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, пешеход от полученных травм скончалась на месте ДТП.

«25 октября около 20:50 на автодороге Сургут — Нижневартовск, 44-летний водитель MAN, допустил наезд на 43-летнюю женщину. По предварительным данным, он переходила проезжую часть в темное время суток без светоотражающих элементов. В результате ДТП пешеход погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства.