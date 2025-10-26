Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

На трассе в ХМАО фура сбила пешехода. Видео

26 октября 2025 в 13:08
Водитель не заметил пешехода в темноте на трассе

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО на трассе Сургут — Нижневартовск вечером 25 октября водитель грузовика MAN сбил 43-летнюю женщину. Она переходила дорогу, а на ее одежде не было светоотражающих элементов. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, пешеход от полученных травм скончалась на месте ДТП.

«25 октября около 20:50 на автодороге Сургут — Нижневартовск, 44-летний водитель MAN, допустил наезд на 43-летнюю женщину. По предварительным данным, он переходила проезжую часть в темное время суток без светоотражающих элементов. В результате ДТП пешеход погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Трагедия произошла на 135-м километре трассы. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

