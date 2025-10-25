В ХМАО разыскивают пропавшего 37-летнего Романа Кузнецова
Мужчина может нуждаться в медицинской помощи
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Нягани (ХМАО) с 16 октября продолжаются поиски Кузнецова Романа Сергеевича 1988 года рождения. Мужчина не выходит на связь. Об этом написали в telegram-канал поискового отряда «Валерия».
«Кузнецов Роман Сергеевич, 1988 года рождения. С 16 октября 2025 года не выходит на связь», — пишут в посте. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
Пропал Кузнецов Роман Сергеевич
Фото: telegram-канал ДПСО «Валерия», город Нягань
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении жителя, просят обращаться по номеру +7 922-43-85-190, либо написать в официальные социальные сети поискового отряда «Валерия». Ранее URA.RU писало, что мужчина заблудился в лесном массиве недалеко от 11-го километра автодороги «Когалым — Сургут».
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!