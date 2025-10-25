В ХМАО разыскивают пропавшего 37-летнего Романа Кузнецова

Мужчина может нуждаться в медицинской помощи Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Нягани (ХМАО) с 16 октября продолжаются поиски Кузнецова Романа Сергеевича 1988 года рождения. Мужчина не выходит на связь. Об этом написали в telegram-канал поискового отряда «Валерия».

«Кузнецов Роман Сергеевич, 1988 года рождения. С 16 октября 2025 года не выходит на связь», — пишут в посте. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Пропал Кузнецов Роман Сергеевич Фото: telegram-канал ДПСО «Валерия», город Нягань