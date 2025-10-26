Логотип РИА URA.RU
Спасатели боролись с огнем почти два часа

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) в ночь на 26 октября произошел пожар на складе по улице 9П. Как сообщается в окружном Управлении МЧС, здание полностью уничтожено огнем, а площадь возгорания достигла 1,5 тысяч квадратных метров.

Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров

Фото: telegram-канал МЧС ХМАО-Югры


«Крупное возгорание ликвидировано в Нижневартовске. Сегодня ночью, в 00 часов 40 минут, поступило сообщение пожаре в складском здании по адресу: город Нижневартовск, улица 9П. В результате пожара строение уничтожено по всей площади 1500 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Почти два часа спасатели боролись с огнем. Пострадавших на пожаре нет. Причины произошедшего устанавливаются.

