В Нижневартовске (ХМАО) в ночь на 26 октября произошел пожар на складе по улице 9П. Как сообщается в окружном Управлении МЧС, здание полностью уничтожено огнем, а площадь возгорания достигла 1,5 тысяч квадратных метров.

«Крупное возгорание ликвидировано в Нижневартовске. Сегодня ночью, в 00 часов 40 минут, поступило сообщение пожаре в складском здании по адресу: город Нижневартовск, улица 9П. В результате пожара строение уничтожено по всей площади 1500 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале ведомства.