Челябинский бизнесмен Михаил Васильев просит власти одобрить реконструкцию дома под магазин в частном секторе в Центральном районе. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в городе с 24 октября по 21 ноября, сообщается на сайте.

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (административное здание с магазином) в территориальной зоне индивидуальной и блокированной жилой застройки в зонах стабилизации на улице Медовой, 6 в Центральном районе города Челябинска. Общественные обсуждения по проекту пройдут в Челябинске с 24 октября по 21 ноября 2025 года», — сообщается на сайте.

Площадь земельного участка, где планируется разместить объект — 1 264 квадратных метра. Кадастровая стоимость земли — 2 170 000 рублей.Ранее мэрия Челябинска разрешила предпринимателю Ирине Шматковой строить магазин в Центральном районе Челябинска. Он появится рядом со сквером имени бывшего губернатора Челябинской области Петра Сумина в «Парковом-2».

