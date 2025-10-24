«Однозначно не могли»: соседи Усольцевых оценили главные версии внезапной пропажи семьи
Усольцевы пропали в тайге 28 сентября
Соседи семьи Усольцевых, которую почти месяц ищут в тайге Красноярского края, единогласно опровергли версию об их побеге. Основная их версия — несчастный случай, рассказали жители поселка Тартат журналистам.
Местный житель Андрей Дунаев рассказал, что Усольцевы никогда не ссорились друг с другом. «Никогда не ругался ни с кем. Немного замкнутый, к себе никого не подпускал, но и грубости никогда не допускал в отношении соседей», — рассказал Дунаев о Сергее Усольцеве — главе семьи, пишет NEWS.ru. Андрей не верит в то, что Сергей мог сбежать с семьей, собственными руками построив дом и огород в Тартате.
Сосед добавил, что Сергей раньше жил около реки Мины, где пропал с семьей. «Я был там один раз, очень красиво, но рискованно», — вспомнил Андрей. Мужчина не понимает, почему Сергей решил так рискнуть. Также Андрей не верит в версию о том, что Усольцевы могли уйти к сектантам или староверам. По его словам, ничем подобным они не интересовались. Сомнения о возможном побеге Усольцевых выразил и другой сосед. Однако Виктор Бурмистров вспомнил, что ранее никто не замечал, что Усольцевы любят походы.
СКР не обнаружил признаков подготовки семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Иркутской области, к незаконному выезду за пределы страны. Об этом сообщили в СК по Красноярскому краю и Хакасии. Появилась и альтернативная версия событий. Семья — супруги с дочерью и собакой — провела ночь на турбазе накануне исчезновения. Ее директор сообщил, что туристической группы, с которой, по информации, Усольцевы планировали отправиться в тайгу, в действительности не существовало. А бывший отшельник, который прожил в тайге уверен, что пропавшие люди отправились туда, куда не следует. Что известно о загадочном исчезновении семьи Усольцевых на 24 октября — в материале URA.RU.
