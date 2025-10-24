«Им просто хотелось погулять и поставить рекорд»: последние новости и версии пропажи семьи Усольцевых

По данным на 24 октября, никто из членов семьи Усольцевых найден не был Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Следственный комитет (СК) России не обнаружил признаков подготовки семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Иркутской области, к незаконному выезду за пределы страны. Об этом сообщили в СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Появилась и альтернативная версия событий. Семья — супруги с дочерью и собакой — провела ночь на турбазе накануне исчезновения. Ее директор сообщил, что туристической группы, с которой, по информации, Усольцевы планировали отправиться в тайгу, в действительности не существовало. А бывший отшельник, который прожил в тайге уверен, что пропавшие люди отправились туда, куда не следует.

Поиски семьи Усольцевых ведутся на протяжении почти месяца. В последний раз сигнал их мобильных телефонов были зарегистрирован в районе горы Алат, расположенной примерно в семи километрах от поселка Кутурчин в Красноярском крае. К операции по поиску привлечено свыше 1,5 тысячи человек, включая опытных альпинистов с необходимым снаряжением, профессиональных спасателей, сотрудников полиции, волонтеров, а также жителей ближайших населенных пунктов. Что известно о загадочном исчезновении семьи Усольцевых на 24 октября — в материале URA.RU.

Продолжение после рекламы

Отправились в поход без тургруппы

Туристической группы, с которой, как утверждалось, Усольцевы собирались отправиться в тайгу, не существовало. Об этом рассказал директор турбазы Евгений Кудряшов, у которого семья остановилась накануне исчезновения.

По словам Кудряшова, после прибытия на базу семья разместилась и поделилась впечатлениями о посещении маршрута «Минская петля», протяженность которого составляет один километр. Осилив этот несложный путь, Усольцевы приняли решение не останавливаться на достигнутом и уже на следующий день приступили к восхождению на более сложную вершину.

«Выспросили у нашего сотрудника подробный маршрут до горы Буратинка», — сказал Кудряшов. Его слова приводит «Царьград».

Однако примечательно то, что сами Усольцевы признали свое намерение пройти маршрут самостоятельно, без сопровождения и участия других лиц, то есть изначально группа не формировалась. Директор турбазы высказал свои предположения о возможных обстоятельствах происшествия. По его словам, в день исчезновения семья столкнулась лишь с незначительными изменениями погодных условий — прошел небольшой дождь, который вскоре прекратился, и к моменту предполагаемого возвращения Усольцевых осадков уже практически не было.

Кудряшов отметил, что даже в случае, если туристы сбились с тропы, их маршрут, скорее всего, привел бы к населенному пункту Кутурчин. При этом дорога, по которой двигались Усольцевы, является хорошо промаркированной и трудностей с ориентированием возникнуть не должно было.

Кудряшов отметил, что вблизи расположена малоизвестная автотрасса, ведущая в Монголию. По его словам, она начинается примерно в десяти километрах от населенного пункта Кутурчин. «Там и меньше проходимость, фактически нет камер и постов ДПС», — заметил директор турбазы.

Семья не собиралась сбегать из РФ

Однако СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия не обнаружил признаков того, что Усольцевы могли готовиться к бегству за границу. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Арбузова.

«Нет данных, свидетельствующих о том, что Усольцевы убыли за пределы Российской Федерации. Таких намерений у них не было, их счета говорят о том, что они здесь осуществляли все свои действия», — сообщила Арбузова.

В ведомстве подчеркнули, что банковские счета семьи отражают типичную финансовую активность в России. У Усольцевых зафиксированы операции исключительно внутри страны, отсутствуют переводы за рубеж, не осуществлялись покупки билетов. Кроме того, они планировали строительство собственного дома на территории РФ. Как сообщила Арбузова, у Усольцевых также отсутствовали какие-либо конфликты, способные стать причиной для их возможного бегства.

Продолжение после рекламы

Хотели поставить рекорды

Пропавшие члены семьи, по всей видимости, не руководствовалась какой-либо теорией заговора. Их поступок, скорее всего, был продиктован желанием провести время на природе и испытать новые ощущения, поставив новые рекорды. Как отмечает бывший отшельник Оджан Наумкин, который прожил в алтайских лесах 20 лет, Усольцевы отправились в горную местность, посещать которую без соответствующей подготовки не рекомендуется, особенно если речь идет о путешествии с ребенком.

«Они пошли с ребенком в такие горы, в которые нельзя идти неподготовленным людям, особенно с малышкой. Если очень хочется в горы, это нормально. Но всегда нужно понимать, что в скалы лезть не надо, в бурелом и болото — тоже, ручьи переплывать на страх и риск тоже не нужно, всегда можно найти место, где можно перейти без бурного течения. Но людям нужны рекорды и они хотят забраться туда, куда не смогли другие. Мне кажется, это — причина исчезновения», — сказал Наумкин в интервью aif.ru.

В районе поиска Усольцевых пропал человек

В Красноярском крае уже пятые сутки продолжаются поиски 54-летнего мужчины, который пропал на рыбалке возле станции Кой в Партизанском районе. Это место находится всего в десяти километрах от того участка, где ранее таинственно исчезла семья Усольцевых.

Мужчина прибыл на станцию Кой 18 октября. С собой он взял лодку и продовольственные запасы, а возвращение планировал на 19 октября. Однако неожиданно мужчина пропал. Его мобильный телефон оказался вне зоны доступа. Родственники обратились за помощью в экстренные службы. На данный момент спасатели обследовали примерно 15 километров вдоль русла реки Мана, где впоследствии была обнаружена лодка пропавшего. При этом, других свидетельств, способных пролить свет на дальнейшую судьбу мужчины, найти пока не удалось.

Что случилось с семьей Усольцевых

Супруги Сергей и Ирина Усольцевы, их пятилетняя дочь Арина, а также собака породы корги по кличке Лада 28 сентября отправились в туристический поход в урочище Буратинка, расположенное в Красноярском крае. Домашнего кота оставили в квартире в Сосновоборске, предварительно обеспечив его кормом на несколько дней. Заграничные паспорта и другие ценные предметы семья решила не брать с собой. Усольцевы отправились в поездку на автомобиле Skoda Kodiaq, принадлежащем Сергею. У Ирины также есть собственная машина, однако она осталась в Сосновоборске.