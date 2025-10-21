В Пермском крае вырос спрос на пенсионеров-дворников
Найти работу дворником - не проблема
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Найти подработку жителям Пермского края пенсионного возраста стало в этом году проще. По данным аналитиков, количество таких предложений от работодателей увеличилось в третьем квартале 2025 года на 16%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого. Больше всего спрос вырос на пенсионеров-дворников.
«Сильнее всего вырос спрос на дворников — число смен для этой категории исполнителей увеличилось на 120%. Средний доход по таким вакансиям составил 20,7 тысячи рублей в месяц», — пишет РБК-Пермь со ссылкой на данные «Авито Подработка».
Также значительно больше стало предложений для рекрутеров (+85) и водителей грузовиков (+75%). Здесь средние зарплаты составляют 20,4 тысячи и 117,9 тысячи рублей соответственно.
