В Пермском крае вырос спрос на пенсионеров-дворников

Найти подработку жителям Пермского края пенсионного возраста стало в этом году проще. По данным аналитиков, количество таких предложений от работодателей увеличилось в третьем квартале 2025 года на 16%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого. Больше всего спрос вырос на пенсионеров-дворников.

«Сильнее всего вырос спрос на дворников — число смен для этой категории исполнителей увеличилось на 120%. Средний доход по таким вакансиям составил 20,7 тысячи рублей в месяц», — пишет РБК-Пермь со ссылкой на данные «Авито Подработка».