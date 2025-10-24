Логотип РИА URA.RU
Топ-менеджер «Росатома» стал главой нового управления Кремля

Вадим Титов занимает должность начальника управления президента РФ
24 октября 2025 в 22:25
Фото: © URA.RU

Вадим Титов 24 октября назначен начальником управления Президента РФ по стратегическому партнерству и развитию. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

В официальном указе отмечается: «Назначить Титова Вадима Петровича начальником Управления Президента Российской Федерации по стратегическому партнерству и сотрудничеству». Титов ранее занимал должность гендиректора компании «Росатом — Международная сеть»

