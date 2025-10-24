Топ-менеджер «Росатома» стал главой нового управления Кремля
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Вадим Титов 24 октября назначен начальником управления Президента РФ по стратегическому партнерству и развитию. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
В официальном указе отмечается: «Назначить Титова Вадима Петровича начальником Управления Президента Российской Федерации по стратегическому партнерству и сотрудничеству». Титов ранее занимал должность гендиректора компании «Росатом — Международная сеть»
