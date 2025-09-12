Закон о защите конкуренции нарушили власти 16 округов Пермского края

В работе администраций 16 округов Прикамья выявили признаки нарушения закона о защите конкуренции. Такими данными поделилась пресс-служба краевого УФАС России.
«Администрации 16 округов Пермского края изменили виды деятельности муниципальных предприятий, которые не входят в исключения», — указано в telegram-канале ведомства. Соответствующий закон запрещает это делать за небольшим исключением.
Органам власти выдали предупреждения с требованием устранить нарушения до 15 октября. В список попали мэрии Березовского, Верещагинского, Губахинского, Красновишерского, Лысьвенского, Октябрьского, Суксунского, Пермского, Чайковского, Чернушинского, Александровского, Большесосновского, Уинского, Бардымского, Гремячинского и Частинского округов.
В прошлом месяце антимонопольщики обнаружили многомиллиардные нарушения в сфере электроэнергетики региона. В результате было вынесено 14 предписаний в адрес 10 сетевых компаний.
