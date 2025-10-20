«Урал» прервал свою серию поражений

ФК «Урал» после затяжной серии поражений смог обыграть своего соперника в рамках Первой Лиги. Матч с командой «Чайка» из села Песчанокопского (Ростовская область) закончился со счетом 1:0 в пользу «шмелей». Игра проходила на поле соперников екатеринбургского клуба.

Единственный гол был забит в первой половине Ильей Ишковым на 17-й минуте. После этого «Чайка» попыталась несколько раз прорвать оборону «Урала», но ничего не вышло. В начале второго тайма Мигел Гонсалу получил красную карточку, но это не помешало клубу из Екатеринбурга выиграть игру.