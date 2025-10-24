В Перми попало в Сеть видео с избиением несовершеннолетнего. На кадрах группа подростков окружила сверстника, который, закрыв лицо руками, стоит на одном колене. В это время другие заставляют его принести извинения одному из участников группового избиения, встав на оба колена. Один из подростков наносит парню удары ногами в спину, другой снимает происходящее на телефон.