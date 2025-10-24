В Перми толпа подростков избила сверстника, заставив встать на колени. Видео
Подростку пришлось встать на колени перед сверстниками
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Перми попало в Сеть видео с избиением несовершеннолетнего. На кадрах группа подростков окружила сверстника, который, закрыв лицо руками, стоит на одном колене. В это время другие заставляют его принести извинения одному из участников группового избиения, встав на оба колена. Один из подростков наносит парню удары ногами в спину, другой снимает происходящее на телефон.
«На колени, тварь!», — слышен голос за кадром. Наблюдающие за происходящим подростки в разговорах между собой переживают, чтобы видео не попало в интернет. По факту избиения несовершеннолетнего следственные органы СУ СК по Прикамью возбудили уголовное дело.
«Следователями следственного отдела по Дзержинскому району города Пермь возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего», — говорится в сообщении ведомства. В региональном управлении Следкоме обещают дать правовую оценку действиям всех участников публикации.
