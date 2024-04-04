В Тобольск доставили обещанное губернатором Моором судно на воздушной подушке. Фото

05 апреля 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Судно на воздушной подушке доставлено в Тобольск Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU С 8 апреля на переправе через Иртыш под Тобольском (Тюменская область) начнет дежурить судно на воздушной подушке. Об этом в своем telegram-канале заявил глава города Максим Афанасьев. В ноябре 2023 года губернатор Тюменской области Александр Моор поручил выделить деньги на покупку судна на воздушной подушке, чтобы оно всегда было на балансе Тобольска и люди не испытывали проблем с переправой в период ледостава. «Обещанная воздушная подушка прибыла в Тобольск для осуществления с понедельника, 8 апреля, дежурства на переправе. Будет возить товары первой необходимости, людей, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, и в случае любых других нештатных ситуаций. После подвижки льда и демонтажа мостков судно будет перевозить жителей с берега на берег. К следующей пятнице ждем вторую воздушную подушку для усиления надежности и для большего комфорта граждан», — сообщил мэр Афанасьев в своем telegram-канале. В ноябре 2023 года жители Тобольска пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на отмену паромного сообщения. Из-за чего люди фактически оказались отрезаны от цивилизации. После этого губернатор Тюменской области Александр Моор Губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился выделить деньги на покупку судна на воздушной подушке. В марте 2024 года на портале госзакупок появилась информация о том, что бюджет Тобольска потратит на аренду двух судов на воздушной подушке около 26 млн рублей. Судно на воздушной подушке начнет работать на переправе через Иртыш с 8 апреля Telegram-канал Максима Афанасьева Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 8 апреля на переправе через Иртыш под Тобольском (Тюменская область) начнет дежурить судно на воздушной подушке. Об этом в своем telegram-канале заявил глава города Максим Афанасьев. В ноябре 2023 года губернатор Тюменской области Александр Моор поручил выделить деньги на покупку судна на воздушной подушке, чтобы оно всегда было на балансе Тобольска и люди не испытывали проблем с переправой в период ледостава. «Обещанная воздушная подушка прибыла в Тобольск для осуществления с понедельника, 8 апреля, дежурства на переправе. Будет возить товары первой необходимости, людей, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, и в случае любых других нештатных ситуаций. После подвижки льда и демонтажа мостков судно будет перевозить жителей с берега на берег. К следующей пятнице ждем вторую воздушную подушку для усиления надежности и для большего комфорта граждан», — сообщил мэр Афанасьев в своем telegram-канале. В ноябре 2023 года жители Тобольска пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на отмену паромного сообщения. Из-за чего люди фактически оказались отрезаны от цивилизации. После этого губернатор Тюменской области Александр Моор Губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился выделить деньги на покупку судна на воздушной подушке. В марте 2024 года на портале госзакупок появилась информация о том, что бюджет Тобольска потратит на аренду двух судов на воздушной подушке около 26 млн рублей.