В Ноябрьске появится памятник воину-защитнику. Фото

14 апреля 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Член Московского Союза художников Андрей Коробцов стал автором памятника Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) в сквере «Опаленной Юности» установят памятник воину-защитнику, который предварительно назвали «Земля предков». Об этом сообщила администрация города. «В Ноябрьске появится памятник воину-защитнику. Монумент установят в сквере „Опаленной Юности“. Благоустройство этой территории планируют закончить в этом году», — написала администрация в telegram-канале. За круглым столом собрались представители ветеранских организаций, воинских братств, матери и жены участников СВО, общественники. По видеосвязи о своем проекте рассказал член Московского Союза художников и создатель более 200 работ, включая 40 памятников Андрей Коробцов. Идея была целиком поддержана ноябрянами. Предварительное название композиции «Земля предков». Однако горожане могут предлагать свои варианты. Самые интересные вынесут на голосование. Фотографию проекта скульптуры на своих страницах в соцсетях разместил глава города Алексей Романов, который рассказал об особенности скульптуры. «Под ногами защитника Отечества находятся тевтонские шлемы, польские крылья, немецкие штандарты. Оружие — это все, что оставалось от врагов на русской земле», — рассказал он. Насчет скульптуры к депутату заксобрания ЯНАО Надежде Гудковой обратился предприниматель. Он предложил установить в городе памятник героям СВО. Она уточнила, что ямальский предприниматель общался по данному вопросу со своими бизнес-партнерами. Те, в свою очередь, поддержали идею и выразили готовность принять участие в разработке эскиза монумента. Кроме того, они помогут оказать финансовую поддержку. Фото: страница во «ВКонтакте» Алексея Романова» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске (ЯНАО) в сквере «Опаленной Юности» установят памятник воину-защитнику, который предварительно назвали «Земля предков». Об этом сообщила администрация города. «В Ноябрьске появится памятник воину-защитнику. Монумент установят в сквере „Опаленной Юности“. Благоустройство этой территории планируют закончить в этом году», — написала администрация в telegram-канале. За круглым столом собрались представители ветеранских организаций, воинских братств, матери и жены участников СВО, общественники. По видеосвязи о своем проекте рассказал член Московского Союза художников и создатель более 200 работ, включая 40 памятников Андрей Коробцов. Идея была целиком поддержана ноябрянами. Предварительное название композиции «Земля предков». Однако горожане могут предлагать свои варианты. Самые интересные вынесут на голосование. Фотографию проекта скульптуры на своих страницах в соцсетях разместил глава города Алексей Романов, который рассказал об особенности скульптуры. «Под ногами защитника Отечества находятся тевтонские шлемы, польские крылья, немецкие штандарты. Оружие — это все, что оставалось от врагов на русской земле», — рассказал он. Насчет скульптуры к депутату заксобрания ЯНАО Надежде Гудковой обратился предприниматель. Он предложил установить в городе памятник героям СВО. Она уточнила, что ямальский предприниматель общался по данному вопросу со своими бизнес-партнерами. Те, в свою очередь, поддержали идею и выразили готовность принять участие в разработке эскиза монумента. Кроме того, они помогут оказать финансовую поддержку.