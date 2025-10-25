Паслер обратился к свердловским таможенникам
День таможенника отмечается с 1995 года
Фото: Илья Московец © URA.RU
Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил сотрудников таможни с их праздником. Глава региона высоко оценил работу представителей службы, которые обеспечивают не только безопасность жителей, но и помогают развитию экономики. Слова поздравления Паслера приводит департамент информационной политики региона.
«Сегодня уральские таможенники успешно справляются с порученными задачами, делом подтверждают высокий статус и безупречную репутацию ведомства. Вы обладаете всем необходимым потенциалом, чтобы надёжно и эффективно защищать экономические интересы России и Свердловской области, способствовать динамичному экономическому росту, укреплению социальной стабильности», — заявил губернатор.
