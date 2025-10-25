Паслер обратился к свердловским таможенникам

День таможенника отмечается с 1995 года Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил сотрудников таможни с их праздником. Глава региона высоко оценил работу представителей службы, которые обеспечивают не только безопасность жителей, но и помогают развитию экономики. Слова поздравления Паслера приводит департамент информационной политики региона.