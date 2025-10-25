Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Паслер обратился к свердловским таможенникам

Паслер поздравил работников таможни с профессиональным праздником
25 октября 2025 в 09:39
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
День таможенника отмечается с 1995 года

День таможенника отмечается с 1995 года

Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил сотрудников таможни с их праздником. Глава региона высоко оценил работу представителей службы, которые обеспечивают не только безопасность жителей, но и помогают развитию экономики. Слова поздравления Паслера приводит департамент информационной политики региона.

«Сегодня уральские таможенники успешно справляются с порученными задачами, делом подтверждают высокий статус и безупречную репутацию ведомства. Вы обладаете всем необходимым потенциалом, чтобы надёжно и эффективно защищать экономические интересы России и Свердловской области, способствовать динамичному экономическому росту, укреплению социальной стабильности», — заявил губернатор.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал