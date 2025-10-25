В суд направлено дело подростка, убившего сверстника под Екатеринбургом

Драка произошла на лесной тропе (архивное фото) Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 15-летнего подростка, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть сверстника. Трагедия произошла в начале августа в поселке Косулино (Свердловская область). Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

«Проведены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы. По итогам расследования уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказал URA.RU пресс-секретарь СУ СК по Свердловской области Александр Шульга.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых также добавил, что вспышка агрессии в моменте привела к трагичным последствиям. «Фигурант пытался выяснить, кто именно из его знакомых это сделал, а те игнорировали его и высказывались в его адрес нелицеприятно. Все это и спровоцировало вспышку агрессии, которая, к сожалению, привела к трагическому финалу», — отметил полковник Горелых.

