Силовики раскрыли новые подробности пропавшего свердловского охотника. Фото
Сотрудники свердловской полиции и волонтеры вторые сутки ищут пропавшего 63-летнего жителя Первоуральска Алексея Григорьева и его двух гончих собак. В поисках участвуют более 50 человек. Силовики также установили, что мужчина отправился на охоту со своими знакомыми, поэтому отрабатывается и иная версия пропажи. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
«Кроме того, сыщики угрозыска сейчас тщательно отрабатывают двух других мужчин, которые в лесу были вместе на первоначальном этапе охоты, но потом уехали. Гончие имеют спутниковые системы навигации, но они подключены к телефону пропавшего», — заявил полковник Горелых.
Также был обнаружен автомобиль УАЗ, на котором Григорьев и его спутники прибыли в тайгу. Охотничья путевка у группы отсутствовала — остатки еды и снасти найдены в зоне заброшенной стоянки. Поиск продолжается в круглосуточном режиме; местным жителям советуют при обнаружении людей или собак незамедлительно сообщать по телефону экстренных служб.
Алексей Григорьев ростом около 180 сантиметров, худощавого телосложения и имеет короткую стрижку. В последний раз его видели в камуфляжной курте светлого света, камуфляжных зеленых штанах, черной вязаной шапки и сапогах.
Обновлено в 13:25
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, охотника нашли. «Пропавшего мужчину нашли местные охотники. Сейчас его везут в село Кузино для медицинского осмотра. Дан отбой на поиски мужчины. Собак при этом у охотника не было. Их владелец намерен сам отправиться на поиски», — заявил полковник Горелых.
