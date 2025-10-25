Над Москвой отражена атака беспилотников ВСУ: последние данные

Дроны ВСУ атаковали Москву и еще два российских региона Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Поздней ночью, 25 октября, украинские беспилотники атаковали Москву. По последним данным, средства ПВО уничтожили шесть дронов ВСУ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, в Брянском регионе сбито 12 украинских БПЛА. Беспилотники уничтожены также в Ленинградской, Воронежской и Смоленской областях. В Пензенской области введен режим беспилотной опасности. Также временно не работают четыре аэропорта. Последняя информация к данному часу об атаке дронов ВСУ на российские регионы — в материале URA.RU.

Ночная атака дронов на Москву

Первое сообщение о сбитом дроне появилось в 02:28 по мск. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО уничтожили БПЛА, который летел в сторону столицы.

После, спустя почти час, в 03:15 по мск Собянин опубликовал второе сообщение об атаке. Стало известно об еще одном ликвидированном украинском беспилотнике. В 03:49 мэр Москвы вновь оповестил население о сбитом дроне. А спустя всего лишь шесть минут он написал, что средства ПВО сбили еще два БПЛА, летевших со стороны Украины. Последний на данный момент беспилотник уничтожен ранним утром — в 04:10 по мск. Таким образом, шесть дронов ВСУ ликвидированы на подлете к столице.

Нанесли ли беспилотники ущерб Москве

Сведений о пострадавших и разрушениях от падения фрагментов БПЛА нет. Собянин в своем telegram-канале написал, что на месте падения обломков каждого дрона в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

Обстановка в остальных регионах РФ

Брянская область: более десятка сбитых дронов

В регионе средства ПВО уничтожили 12 БПЛА, которые были запущены со стороны Украины. Раненых и последствий не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем telegram-канале.

Воронежская область: сбиты беспилотники

С поздней ночи и до утра в регионе объявлена опасность атаки дронов. Позже стало известно о тревоге в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА. В частности, сообщения об этом появились в Бутурлиновском районе, Воронеже и Борисоглебске. Чуть позже губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об отмене этого режима. Однако опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется по-прежнему.

Он также добавил, что в одном районе и городском округе области сбито по меньшей мере четыре украинских БПЛА. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Смоленская область: уничтожен БПЛА

В регионе сбит один дрон ВСУ. Сообщение об этом опубликовал губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он также добавил, что обошлось без последствий.

Кроме того, ранним утром введен режим опасности беспилотников. Средства ПВО приведены в готовность.

Ленинградская область: ликвидированы дроны

В воздушном пространстве региона были замечены БПЛА, в связи с чем ночью была объявлена опасность атаки дронов. В Тосненском и Киршском районах средства ПВО сбили несколько беспилотников. По предварительным данным, разрушений и раненых нет. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Пензенская область: план «Ковер»

На территории региона действует режим беспилотной опасности. Об этом уведомил глава Пензенской области Олег Мельниченко.

Кроме того, был введен план «Ковер». Данный режим в авиации объявляется в случае несанкционированного пересечения государственной границы или обнаружения неопознанных объектов в воздушном пространстве. Спустя два часа после этого Мельниченко сообщил в telegram-канале, что режим отменен.

Ограничения на работу аэропортов