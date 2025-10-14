Автоэксперт раскрыл, какую резину можно использовать круглый год

Автоэксперт Касьяненко: всесезонные шины можно использовать весь год
В РФ действует запрет на использование шипованных шин в летний период
В РФ действует запрет на использование шипованных шин в летний период

Автовладельцы в России могут использовать всесезонные шины в течение всего года. Об этом сообщил эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», сопредседатель Ивановского регионального отделения Народного фронта, автоюрист и судебный автоэксперт Александр Касьяненко.

«Всесезонную резину можно использовать круглый год», — рассказал эксперт РИА Новости. Касьяненко отметил, что с 1 сентября 2023 года введен запрет на использование шипованных шин в летний период, а также летних шин в зимний сезон.

Ранее автоэксперты и синоптики рекомендовали переходить на зимние шины при устойчивой среднесуточной температуре около +4…+5 градусов, а с декабря по март в России действует запрет на использование летних шин. С 1 сентября 2023 года введены новые правила, которые запрещают эксплуатацию шипованных шин летом и летних шин зимой, при этом всесезонные шины разрешено использовать круглый год.

