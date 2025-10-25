Три аэропорта РФ закрыли небо
25 октября 2025 в 06:38
В аэропортах Волгограда, Геленджика, Ярославля введены временные ограничения на взлет и посадку рейсов. Об этом сообщили в Росавиации.
