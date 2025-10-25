Раскрыты шансы Shamanа на участие в «Интервидении» в следующем году

Shaman представлял Россию на конкурсе в 2025 году Фото: Размик Закарян © URA.RU

Певец Shaman (Ярослав Дронов) не будет участвовать в конкурсе «Интервидение» в 2026 году. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Я не думаю, что Shaman захочет повторять тот же жест, который сделал у нас», — передает РИА Новости слова Швыдкого. Он уточнил, что в России много талантливых музыкантов и выступать на «Интервидении» выберут достойного.