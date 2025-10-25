Раскрыты шансы Shamanа на участие в «Интервидении» в следующем году
Shaman представлял Россию на конкурсе в 2025 году
Певец Shaman (Ярослав Дронов) не будет участвовать в конкурсе «Интервидение» в 2026 году. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Я не думаю, что Shaman захочет повторять тот же жест, который сделал у нас», — передает РИА Новости слова Швыдкого. Он уточнил, что в России много талантливых музыкантов и выступать на «Интервидении» выберут достойного.
Ранее заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, попросил жюри не оценивать его выступление на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Свой поступок он объяснил гостеприимством и отметил, что Россия уже победила.
